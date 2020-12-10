Врачам приходится работать действительно много

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о продлении действия новых санитарных правил для образовательных учреждений на год, до 1 января 2022 года.

В эти правила входит:

- Обязательная термометрия на входе;

- Проведение дезинфекции помещений, проветриваний и генеральной уборки;

- Если у ребенка обнаружена повышенная температура, то его изолируют в медицинский кабинет и вызывают родителей;

- "Кабинетная система" обучения - за каждым классом свой конкретный кабинет.

- Исключение - уроки физики, химии и иные, где нужно специальное оборудование.

- Наличие в школах антисептиков;

- Ношение масок учителями при индивидуальной работе с детьми. Остальные работники должны быть в масках постоянно, а работники столовых еще и в перчатках.

- Дети могут носить маски по желанию.

Действие СанПиН распространяется на детские сады, школы, учреждения допольнительного образования (кружки, секции), а также колледжи и вузы.

На 9 декабря 2020 года в Московской области зарегистрировано 122 263 случаев заражения коронавирусом, в том числе +1372 человека заболели в минувшие сутки.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 448 (+5)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 891 (+10)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1101 (+17)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6734 (+62)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6406 (+43)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 4985 (+92)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30