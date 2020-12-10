Врачам приходится работать действительно много
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала о продлении действия новых санитарных правил для образовательных учреждений на год, до 1 января 2022 года.
В эти правила входит:
- Обязательная термометрия на входе;
- Проведение дезинфекции помещений, проветриваний и генеральной уборки;
- Если у ребенка обнаружена повышенная температура, то его изолируют в медицинский кабинет и вызывают родителей;
- "Кабинетная система" обучения - за каждым классом свой конкретный кабинет.
- Исключение - уроки физики, химии и иные, где нужно специальное оборудование.
- Наличие в школах антисептиков;
- Ношение масок учителями при индивидуальной работе с детьми. Остальные работники должны быть в масках постоянно, а работники столовых еще и в перчатках.
- Дети могут носить маски по желанию.
Действие СанПиН распространяется на детские сады, школы, учреждения допольнительного образования (кружки, секции), а также колледжи и вузы.
На 9 декабря 2020 года в Московской области зарегистрировано 122 263 случаев заражения коронавирусом, в том числе +1372 человека заболели в минувшие сутки.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 448 (+5)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 891 (+10)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1101 (+17)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6734 (+62)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6406 (+43)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 4985 (+92)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30