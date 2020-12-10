Маневренные и проходимые внедорожники на базе УАЗ «Патриот» теперь на службе подарных-спасателей Самарской области

Фото: Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям

Дорога не прощает ошибок. К сожалению, на трассе любой просчет может обернуться аварией. За 11 месяцев 2020 года подразделения противопожарной службы Самарской области 721 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Как правило, на такие выезды отправлялись основные пожарные автомобили – автоцистерны, спроектированные на базе крупногабаритных машин УРАЛ и ЗиЛ. Такой мощный транспорт может проехать почти по любому бездорожью, а вот аккуратно преодолеть автомобильный затор ему непросто. Из-за ДТП часто образуются многокилометровые пробки, которые мешают проезду пожарных автоцистерн и увеличивают время прибытия первого пожарно-спасательного расчета к месту аварии. По словам сотрудников Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, особенно часто такие ситуации происходят на трассе федерального значения М-5 «Урал». Однако теперь благодаря реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пожарно-спасательные расчеты стали маневреннее.

- Для ликвидации последствий ДТП на вооружение пожарно-спасательных частей поступают автомобили первой помощи, на базе внедорожного автомобиля УАЗ «Патриот». Все вновь поступающие автомобили распределяются в пожарно-спасательные подразделения ГКУ Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям», в зоне ответственности которых дороги федерального и регионального значения, либо автодороги с интенсивным движением. Именно на этих трассах, по статистике, происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий, - отметили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. - С вводом в боевой расчет автомобилей первой помощи, нам удалось значительно снизить время прибытия первого пожарно-спасательного подразделения за счет высоких скоростных характеристик данных автомобилей и их высокой маневренности, по сравнению с пожарными автоцистернами.

Фото: Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям

Новые автомобили оборудованы всем необходимым для деблокирования возможных пострадавших из покореженных автомобилей и проведения других неотложных работ на месте ДТП. В том числе есть гидравлический аварийно-спасательный инструмент и установка высокого давления (УВД-30/130), которая предназначена для борьбы с возгоранием или создания водяной завесы для защиты боевого расчета от высокой температуры и продуктов горения.

Новый автомобиль уже использовали при ликвидации ДТП на 306 км. трассы М-5 подъезд к Ульяновску. Там 9 июля столкнулись автомобили Лада Ларгус и Тойота. Благодаря новой машине удалось освободить пострадавших и предотвратить воспламенения автомобилей.

Только цифры:

За 11 месяцев 2020 года подразделения противопожарной службы Самарской области осуществили

721 выезд на ликвидацию последствий ДТП

139 человек погибли в ДТП

566 человек получили травмы

57 человек – спасено работниками противопожарной службы Самарской области