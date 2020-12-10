«Газ отключен, горячей воды нет, окна не открываются»: в Самаре многодетная семья получила непригодное жилье

У Ольги Захаровой во время пожара пострадали лицо, спина и руки Фото: предоставлено героем публикации.

В ночь на 28 июня в селе Большая Дергуновка Большеглушицкого района произошел страшный пожар. По неизвестным причинам вспыхнул жилой дом, в котором в это время крепко спали 5 взрослых и 4 детей. В огне погибла 41-летняя Нина Алеманова. Хозяйка дома – Ольга Захарова попала в больницу со страшными ожогами.

В огне сгорели дом, домашние животные и все хозяйство Ольги Захаровой. Женщина и ее трое детей остались ни с чем. Этой осенью еще и старшая дочь Ольги отпраздновала свой 18-й день рождения, после чего семья перестала считаться многодетной и потеряла часть привилегий и соцпособий.

Как погорельцам семье Захаровой выделили материальную помощь – 15 тысяч рублей. Но денег все равно катастрофически не хватало. Как только женщина выписалась из больницы, стала искать работу. В огне у нее сильно пострадали руки, так что физический труд оказался ей противопоказан. Другой работы на селе не нашлось. Поэтому пришлось переехать на время в Самару, там Ольга жила в квартире без удобств и работала обычным охранником.

После публикации в «КП-Самара» власти предоставили семье двухкомнатную квартиру в селе Большая Глушица.

- В квартире есть центральное отопление и водоснабжение, электричество, сетевой газ. В настоящее время семья переезжает в указанное жилье. С семьи будет взиматься только оплата за ЖКУ, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

- В квартире действительно есть свет и отопление, вот только газ отключен. На мой вопрос, когда его включат, был ответ: «Ждите». А чего ждать? У меня ребенок маленький на руках. Нет газа – значит, нет и горячей воды, не факт, что газовая колонка вообще работает. И вообще страшно: окна нигде не открываются, на них даже ручек нет, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Ольга Захарова.

Между тем, женщина признается: и этому жилью она рада. Текущие краны уже поменяла, плюс отмыла комнату от предыдущих жильцов, которые, видимо, вели не самый высокоморальный образ жизни. Будет горячая вода – и жизнь можно считать налаженной.

Правда, работу придется менять: на дорогу до Самары и обратно она будет тратить половину зарплаты и очень много времени, поэтому уже сейчас Ольга ищет работу поближе.

Договор на аренду квартиры с Ольгой заключен на 11 месяцев, что будет дальше – не ясно. По данным минсоцдема, семья Захаровой признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, они заняли 573 место в общей очереди из 574 нуждающихся в жилье семей из Большеглушицкого района. За прошедшие 2 года жилье в районе получили всего лишь три семьи.

- Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются двум категориям семей. Во-первых, гражданам, чье жилые помещения в установленном порядке признаны непригодными для проживания, ремонта и реконструкции. Во-вторых, гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний.

Интересно, что по прошествии почти полугода со дня пожара сгоревший дом семьи Захаровых непригодным для проживания не признан. Значит ли это, что власти предполагают, будто в нем можно жить, остается не ясным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я оборачиваюсь, а у сестры голова в огне»: в Самарской области женщина погибла, спасая детей

9 человек оказались в ловушке при пожаре в селе Большая Дергуновка: входная дверь объята пламенем, единственный путь спасения – узенькая форточка (подробности)

«Ожоги скрываю тоналкой и плачу, вспоминая дом»: многодетная мать пытается выжить в Самаре на 22 квадратных метрах

Этим летом Ольга Захарова в огне потеряла сестру, дом и собственное лицо. Теперь она живет с матерью-пенсионеркой в аварийном доме без удобств и с крысами (подробности)