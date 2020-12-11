Улыбка без компромиссов: преимущества коронок из фарфора

Выбор коронки во многом зависит от клинической ситуации Фото: pixabay.com

Кому же понравится, если его новенький, только что вставленный искусственный зуб будет кардинально отличаться от всех остальных и предательски намекать всем окружающим о недавно проведенной зубной реставрации? Искусственные зубы не должны визуально выделяться. Добиться этого можно, если соблюдены два главных условия: устанавливать коронку должен настоящий мастер своего дела, профессионал, а сама конструкция должна быть из цельной керамики.

Почему керамика?

Лучшим материалом для изготовления искусственных зубов, по мнению профессиональных стоматологов, сейчас является именно фарфор. Конечно, речь идет не о том фарфоре, из которого производят посуду, статуэтки и чашки, а об особом сорте керамики, разработанном специально для нужд стоматологии. Так почему же профессионалы рекомендуют выбирать именно керамические зубные коронки? Все просто. Это наиболее эстетичные ортопедические конструкции, которые можно использовать для реставрации зубов, как в жевательной зоне, так и в зоне улыбки. Самое важное – организм не воспринимает керамику как что-то инородное, враждебное. Керамика не впитывает в себя посторонние запахи и пигменты, не привлекает бактерии и отличается прочностью. У керамических конструкций есть три основных преимущества: превосходная эстетика, гипоаллергенность и надежность.

Виды фарфоровых коронок

Сейчас в реставрационной стоматологии используют несколько основных вариантов керамических коронок: металлокерамика - металлический каркас, который облицовывается керамикой - и безметалловая керамика. Второй вариант подразделяется на прессованную керамику и коронку на каркасе из диоксида циркония.

Прессованная керамика

Более современный вариант - прессованная керамика. Такая конструкция обладает особой прочностью и точнее передает цвет натуральных зубов. Еще одно преимущество – для установки протеза из прессованной керамики нет необходимости сильно обтачивать зуб, как при фиксации конструкции из других материалов. Специалисты зубной реставрации чаще предпочитают протезы из прессованной керамики, созданные по технологии E-max и Empress. Каркас коронки E-Max выполнен из дисиликата лития, иначе говоря, стеклокерамики. Состав обеспечивает конструкции превосходную прочность. Такие протезы подходят для реставрации зубов в любой зоне. Коронки Empress делаются из того же материала - стеклокерамики, но в них добавлены элементы минерала магматического происхождения лейцита. Такие протезы отличаются отличными эстетическими характеристиками, но выдерживают меньшую нагрузку.

Коронки на каркасе из диоксида циркония

Один из наиболее инновационных и надежных вариантов коронок - те, что на основе диоксида циркония. Белый материал, в отличие от металлокерамики, не просвечивает сквозь десну, что позволяет добиться отличного эстетического результата. При этом такие конструкции отличаются особой надежностью и прочностью, а также износостойкостью. Еще один плюс - циркониевый каркас хорошо взаимодействует с десной, что исключает аллергию или воспалительный пародонтоз.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий Серяков

Стоматолог-ортопед клиники "ЭДЕНТАЛЬ" Дмитрий Серяков:

- Выбор коронки во многом зависит от клинической ситуации. Металлокерамика внешне выглядит как свой родной зуб, но в основе у нее металлический каркас. В некоторых случаях этот каркас может просвечивать через десну, поэтому мы рекомендуем использовать такой вариант лишь в жевательной зоне. А вот коронки E-max позволяют получить максимальный эстетический эффект в любой зоне при одиночном варианте. Когда речь идет о протяженных конструкциях, мостах, коронки E-max менее эффективны. Зато в этом случае подойдут коронки на каркасе из диоксида циркония. Циркониевый материал мы используем в зоне имплантатов. К нему очень хорошо относится десна и при этом имплантат защищен от агрессивной среды полости рта.