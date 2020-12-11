«Веб-кузницы» будущих профессионалов

Настоящий специалист рисует не только в программе, но и на бумаге. Фото: Анна ФЕДОРОВА

Гранты - успешным

Традиционно студенты СГК являются успешными участниками чемпионатов «Молодые профессионалы WorldSkills- Россия»и «Абилимпикс».По итогам регионального чемпионата они завоевали максимальное количество наград - 30 медалей. Не подвели свой регион и на национальном этапе - принесли в копилку губернии пять медалей из 17 - два золота, одно серебро и две бронзы. Закрепить эти достижения поможет грант, право на получение которого колледж выиграл благодаря участию в федеральном конкурсе и реализации нацпроекта «Образование». Средства пойдут на создание мастерских по графическому и веб-дизайну, интернет-маркетингу и дизайну интерьера.

- В одном из учебных корпусов мы выделили помещения, в них и разместятся будущие мастерские, - поделилась планами директор Самарского государственного колледжа Оксана Шалдыбина. - Кабинеты будут оснащены самым современным оборудованием, в основном компьютерами и программным обеспечением: наш колледж является ведущим по использованию информационных технологий. Мы уверены, что работа этих мастерских позволит нам повысить качество обучения по таким группам специальностей, как «Информатика и вычислительная техника», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» и «Изобразительное искусство и декоративно-прикладные промыслы».

На программы надейся, а сам не плошай

Учреждения среднего профессионального образования преображаются во всем регионе при поддержке правительства и губернатора Самарской области. Директор колледжа отмечает: растет не только количество абитуриентов, но и их качество: за последние три года средний балл поступающих в СГК увеличился с 3,8 до 4,1. О том, что престиж рабочих профессий растет, свидетельствует простой факт: в этом году сюда принесли свои красные аттестаты 27 выпускников-отличников. В Самарском государственном колледже обучают профессиям будущего, и молодые люди прекрасно видят эту перспективу, зачастую предпочитая получить специальность веб-разработчика в колледже, чем экономиста - в вузе. Яркий пример - Петр Дьяконов, преподающий в СГК веб-дизайн и разработку. Петр Андреевич - вчерашний выпускник колледжа и победитель регионального чемпионата WorldSkills: он учит ребят (пока еще в старой мастерской) придумывать и создавать сайты- они рисуют эскиз сайта, пишут код, верстают. Ребята не жалеют фантазии, а педагог учит ее воплощать в готовый продукт.

- Новая мастерская даст нам новые возможности, - считает Петр Дьяконов. - Веб-дизайн сегодня очень востребован на рынке, и специалисты, которые выйдут из наших стен, будут готовы стать лучшими среди всех. Мы учим их не только думать, но и технически реализовывать свои задумки - современное оснащение поможет дать ребятам самые актуальные умения.

Студентка 4-го курса Анна Федотова пока еще учится на дизайнера, но уже в прошлом году на Национальном чемпионате молодых профессионалов в компетенции «Дизайн интерьеров» в Москве показала пятый результат.

- Конечно, дизайнер должен знать программы 3dsMax, Corel, - перечисляет Анна «китов» профессионального успеха. - Но не менее важно уметь красить стены и рисовать от руки. И постоянно развиваться - без этого никуда!

Новые мастерские создаются с расчетом на то, что обучаться в них будут не только студенты, а люди самых разных возрастов и групп населения, в их числе программы «WorldSkills Экспресс» пройдут предприниматели и их сотрудники, пострадавшие от распространения коронавирусной инфекции.