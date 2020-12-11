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Общество

«Это же дети, они умрут на морозе!»: неравнодушные самарцы пытаются спасти от гибели подброшенных во двор щенков

Местные жители оказались в тупике – животные никому не нужны, но допускать их гибели люди тоже не хотят. Что делать?
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Малыши не переживут зиму

Малыши не переживут зиму

Фото: Ольга НОВИКОВА

«У кого рука поднялась выбросить на мороз?»

Жители одного из дворов в Кировском районе Самары оказались в непростой ситуации, с которой может столкнуться каждый из горожан. Три недели назад проснувшись поутру они обнаружили под балконом одного из домов объемистую картонную коробку. В ней оказался «сюрприз» - небольшая собачка-дворняжка и целых восемь маленьких кутят. Местные жители схватились за голову – что делать с таким прибавлением? Тем более, что на дворе – мороз?

- Несколько женщин соорудили из коробки подобие будки, накрыли ее тряпками, чтобы хоть как-то согреть щенят, - рассказывает журналисту «КП-Самара» местная жительница, пенсионерка Вера Ивановна. – Сначала поставили будку под одним балконом, но жильцам такое соседство не понравилось – в доме полно тараканов, и они опасались, что объедки от щенят дополнительно привлекут насекомых. Пришлось передвигать будку под другой балкон…

Местные жители соорудили для щенят будку, но она не спасет от сильных морозов

Местные жители соорудили для щенят будку, но она не спасет от сильных морозов

Фото: Ольга НОВИКОВА

Щенята растут не по дням, а по часам, дружелюбно виляют хвостиками и с интересом начинают исследовать окружающий мир. Сейчас сердобольные местные жители подкармливают малышей, а местная детвора после уроков первым делом спешит проведать собачек. Однако все понимают, что долго это продолжаться не может.

- Впереди зима, морозы, они не выживут. А это ведь живые существа! У кого рука поднялась их тут бросить? Своих бы детей так на мороз выкинули бы? – негодует Вера Ивановна. – По домам их разбирать никто не торопится, квартиры здесь небольшие, живут по большей части или пенсионеры, или квартиранты. Одна женщина забирала их к себе на балкон во время недавних сильных морозов, но совсем ненадолго. Родители школьников ворчат из-за того, что дети бегают к собакам – а ну как укусят или заразят чем? Они ведь без прививок, там и блохи могут быть, и бешенство, и глисты….

Собаку с восемью щенками подкинули во двор ночью

Собаку с восемью щенками подкинули во двор ночью

Фото: Ольга НОВИКОВА

«Мест нет. Но есть частные передержки»

С такой проблемой в любой момент может столкнуться любой из самарских дворов. К сожалению, выбор вариантов не так велик. Поначалу местные жители предприняли попытку пристроить щенят в приют. Но услышали вполне ожидаемый ответ – мест нет. Совсем нет. Все самарские приюты для животных давно переполнены и отчаянно просят помощи у горожан, чтобы прокормить уже имеющихся подопечных в этот непростой год.

Местные жители как могут подкармливают малышей

Местные жители как могут подкармливают малышей

Фото: Ольга НОВИКОВА

- Часть животных, конечно, удается пристроить, однако приют остается полным. Это происходит как за счет новых животных, мимо которых мы просто не можем пройти, так и за счет возвратов. Мы всегда говорим, что готовы принять свои «выпускников» обратно, и, к сожалению, такие случаи нередки, - сокрушается директор приюта «ЗооСпасение» Елена Сухова. – Сейчас мы переполнены, и просто физически не можем приютить щенят, у нас нет свободного места для содержания малышей в тепле. А держать в открытом вольере, как взрослых собак – это верная гибель. Единственное, чем мы можем помочь – это пиаром, расскажем о щенятах у себя в соцсетях, возможно, для них найдутся хозяева. Кроме того, если найдутся желающие помочь малышам финансово, мы можем отправить их на частную платную передержку. Стоимость передержки - от двух тысяч рублей за одного щенка за все время. Но перед этим малышам нужно еще будет сделать прививки.

Будка с щенками стала местом паломничества для всей окрестной детворы

Будка с щенками стала местом паломничества для всей окрестной детворы

Фото: Ольга НОВИКОВА

«Приедем через месяц, продержим 20 дней»

Многие жители двора возмущаются – дескать, есть же закон о бездомных животных, их должны ловить, прививать и содержать в приютах за бюджетные деньги. И вроде бы средства на эти цели выделяются, и муниципальные контракты в Самаре заключены. Но на деле все не так просто. В Самаре муниципальные торги на отлов и содержание безнадзорных животных выиграл приют «Добрые люди». Как признался журналисту «КП-Самара» директор приюта Андрей Храмов, возможности муниципальной программы очень ограничены.

Без помощи человека собакам не выжить

Без помощи человека собакам не выжить

Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мы можем приехать с отловом только по заявке от районной администрации, но не от жителей, - объяснил Андрей Храмов. – В районах работаем по графику, в Кировском на днях были, в следующий раз появимся там не раньше середины января. На сегодняшний день у нас в очереди около 500 заказ-нарядов, за день мы успеваем проехать максимум от 15 до 30 адресов. И даже если удастся щенков поймать, отлов – это не содержание в приюте. У себя по закону мы их продержим ровно 20 дней – за это время они пройдут карантин, мы обработаем их от глистов и блох, сделаем прививку от бешенства, стерилизуем – и поставим на ухо клипсу, по которой будет понятно, что собака безопасна и обработана. После этого мы должны вернуть животных на прежнее место.

Получается, что вариантов помочь малышам пережить зиму не так уж и много.

Если вы хотите подарить дом кому-то из них, можно обратиться по телефону 8 937 995 79 17 – Вера Ивановна.

Также можно помочь собрать средства на платную передержку для щенков с помощью приюта «ЗооСпасение».

А вы как считаете – как можно решить проблему бездомных животных в Самаре? И реально ли это сделать?

Обсудим в комментариях

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