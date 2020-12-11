«Это же дети, они умрут на морозе!»: неравнодушные самарцы пытаются спасти от гибели подброшенных во двор щенков

Малыши не переживут зиму Фото: Ольга НОВИКОВА

«У кого рука поднялась выбросить на мороз?»

Жители одного из дворов в Кировском районе Самары оказались в непростой ситуации, с которой может столкнуться каждый из горожан. Три недели назад проснувшись поутру они обнаружили под балконом одного из домов объемистую картонную коробку. В ней оказался «сюрприз» - небольшая собачка-дворняжка и целых восемь маленьких кутят. Местные жители схватились за голову – что делать с таким прибавлением? Тем более, что на дворе – мороз?

- Несколько женщин соорудили из коробки подобие будки, накрыли ее тряпками, чтобы хоть как-то согреть щенят, - рассказывает журналисту «КП-Самара» местная жительница, пенсионерка Вера Ивановна. – Сначала поставили будку под одним балконом, но жильцам такое соседство не понравилось – в доме полно тараканов, и они опасались, что объедки от щенят дополнительно привлекут насекомых. Пришлось передвигать будку под другой балкон…

Местные жители соорудили для щенят будку, но она не спасет от сильных морозов Фото: Ольга НОВИКОВА

Щенята растут не по дням, а по часам, дружелюбно виляют хвостиками и с интересом начинают исследовать окружающий мир. Сейчас сердобольные местные жители подкармливают малышей, а местная детвора после уроков первым делом спешит проведать собачек. Однако все понимают, что долго это продолжаться не может.

- Впереди зима, морозы, они не выживут. А это ведь живые существа! У кого рука поднялась их тут бросить? Своих бы детей так на мороз выкинули бы? – негодует Вера Ивановна. – По домам их разбирать никто не торопится, квартиры здесь небольшие, живут по большей части или пенсионеры, или квартиранты. Одна женщина забирала их к себе на балкон во время недавних сильных морозов, но совсем ненадолго. Родители школьников ворчат из-за того, что дети бегают к собакам – а ну как укусят или заразят чем? Они ведь без прививок, там и блохи могут быть, и бешенство, и глисты….

Собаку с восемью щенками подкинули во двор ночью Фото: Ольга НОВИКОВА

«Мест нет. Но есть частные передержки»

С такой проблемой в любой момент может столкнуться любой из самарских дворов. К сожалению, выбор вариантов не так велик. Поначалу местные жители предприняли попытку пристроить щенят в приют. Но услышали вполне ожидаемый ответ – мест нет. Совсем нет. Все самарские приюты для животных давно переполнены и отчаянно просят помощи у горожан, чтобы прокормить уже имеющихся подопечных в этот непростой год.

Местные жители как могут подкармливают малышей Фото: Ольга НОВИКОВА

- Часть животных, конечно, удается пристроить, однако приют остается полным. Это происходит как за счет новых животных, мимо которых мы просто не можем пройти, так и за счет возвратов. Мы всегда говорим, что готовы принять свои «выпускников» обратно, и, к сожалению, такие случаи нередки, - сокрушается директор приюта «ЗооСпасение» Елена Сухова. – Сейчас мы переполнены, и просто физически не можем приютить щенят, у нас нет свободного места для содержания малышей в тепле. А держать в открытом вольере, как взрослых собак – это верная гибель. Единственное, чем мы можем помочь – это пиаром, расскажем о щенятах у себя в соцсетях, возможно, для них найдутся хозяева. Кроме того, если найдутся желающие помочь малышам финансово, мы можем отправить их на частную платную передержку. Стоимость передержки - от двух тысяч рублей за одного щенка за все время. Но перед этим малышам нужно еще будет сделать прививки.

Будка с щенками стала местом паломничества для всей окрестной детворы Фото: Ольга НОВИКОВА

«Приедем через месяц, продержим 20 дней»

Многие жители двора возмущаются – дескать, есть же закон о бездомных животных, их должны ловить, прививать и содержать в приютах за бюджетные деньги. И вроде бы средства на эти цели выделяются, и муниципальные контракты в Самаре заключены. Но на деле все не так просто. В Самаре муниципальные торги на отлов и содержание безнадзорных животных выиграл приют «Добрые люди». Как признался журналисту «КП-Самара» директор приюта Андрей Храмов, возможности муниципальной программы очень ограничены.

Без помощи человека собакам не выжить Фото: Ольга НОВИКОВА

- Мы можем приехать с отловом только по заявке от районной администрации, но не от жителей, - объяснил Андрей Храмов. – В районах работаем по графику, в Кировском на днях были, в следующий раз появимся там не раньше середины января. На сегодняшний день у нас в очереди около 500 заказ-нарядов, за день мы успеваем проехать максимум от 15 до 30 адресов. И даже если удастся щенков поймать, отлов – это не содержание в приюте. У себя по закону мы их продержим ровно 20 дней – за это время они пройдут карантин, мы обработаем их от глистов и блох, сделаем прививку от бешенства, стерилизуем – и поставим на ухо клипсу, по которой будет понятно, что собака безопасна и обработана. После этого мы должны вернуть животных на прежнее место.

Получается, что вариантов помочь малышам пережить зиму не так уж и много.

Если вы хотите подарить дом кому-то из них, можно обратиться по телефону 8 937 995 79 17 – Вера Ивановна.

Также можно помочь собрать средства на платную передержку для щенков с помощью приюта «ЗооСпасение».

А вы как считаете – как можно решить проблему бездомных животных в Самаре? И реально ли это сделать?

Обсудим в комментариях