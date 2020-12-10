В Самарской области в преддверии новогодних праздников усилили патрулирование лесов

Сосны под надежной охраной Фото: Евгения ВАСИНА

- Лучше купить елку на рынке, чем стать участником уголовного дела, - предупреждает главный консультант Красноярского лесничества Управления государственного лесного и пожарного надзора департамента лесного хозяйства Владимир Ваганов.

До Нового года осталось меньше трех недель, многие уже украсили свои дома новогодними деревцами. Нередко зеленых красавиц вырубают и воруют прямо из ближайшего леса, что запрещено законом. Чтобы защитить молодые сосны, в области усилили патрулирование лесопосадок.

Лесорубов не пропустят

- Мы объезжаем лесные массивы ежедневно. Большие сосны людям не нужны, а вот молодые деревья могут погубить, - отмечает Владимир Ваганов. - Последние три года крупные незаконных рубок посадок лесных культур выявлено не было. Люди уже знают, что за лесами следят.

Красноярское лесничество по площади в четверке наиболее протяженных в области. Его площадь порядка 36 гектаров. Кроме вековых сосен здесь есть и совсем молоденькие хвойные деревья, высаженные в 2011-2012 году. Именно они сейчас под особым контролем лесников. Например, в сотом квартале лесничества в 2009 году был страшный пожар. В 2011 году территорию расчистили, высадили сосны. Сейчас они подросли и запросто могут попасть под топоры черных лесорубов.

- Совместно с правоохранительными органами ежегодно на территории Самарской области проходит операция под кодовым названием «Елочка». 84 патрульные группы объезжают леса, чтобы найти и предотвратить незаконную вырубку молодых сосен, хвойных молодняков. Основное патрулирование проводиться вблизи населенных пунктов, где есть хвойные насаждения. Это работа ведется с конца ноября по 31 декабря, - отмечает руководитель управления Государственного лесного и пожарного надзора регионального Министерства лесного хозяйства Алексей Шекунов.

Не руби да не судим будешь!

Ответственность за срубленные деревья зависит от объема. Если сумму ущерба работники лесного хозяйства оценят до 5 000 рублей – черным лесорубам грозит штраф с компенсацией вреда, нанесенного лесному фонду. Если сумма более 5000 рублей – лесорубу грозит уголовная ответственность.

- Патрулирование проводиться ежедневно, согласно графику. Нарушители задерживают, проверяют. Если человек срубил дерево без разрешительных документов, ему придется отвечать по всей строгости закона. Неважно, застукали мы нарушителя в процессе, или встретили его выезжающим из леса со свежесрубленной сосной. Каким именно будет наказание, определяет суд, – рассказал участковый уполномоченный полиции Давид Багерян. Она работает в Красноярском районе уже 4 года, и каждый годы выезжает на патрулирование леса.

Пусть подрастут!

В этом году нарушителей пока не было. Кстати, срубить дерево и не нарушить закон можно, если заранее обратиться в лесничество и получить разрешение на заготовку молодых елей.

- В этом случаи работники лесного хозяйства покажут, где и какие именно деревья можно рубить. Человек сможет выбрать понравившееся дерево, оплатить госпошлину и срубить его самостоятельно, - добавляет Алексей Шекунов. - В Самарской области заготавливают ели в основном на полях сельхозназначения, которые снова вводятся в эксплуатацию после простоя. В этом году таких участков нет, получается, что и возможности срубить дерево самостоятельно в этом году в жителей области не будет.

Сейчас в области просто нет хвойного молодняка, который подлежит прореживанию и осветлению. Зато в следующем году, лесники обещают, такой участок предоставить. А пока будем радоваться тем новогодним деревьям, что привозят в наш регион из соседних областей.

Напомним, сохранение лесов - одна из важнейших задач нацпроекта "Экология", инициированного президентом Владимиром Путиным.