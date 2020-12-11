Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 10 декабря 2020 года

В некоторых города Золотого кольца продлевают действующие режимы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Коронавирус продолжает ставить новые рекорды по количеству заболевших за сутки, а в Подмосковье продолжают действовать ограничения. Рассказываем последние новости коронавируса в городах Золотого кольца на 10 декабря 2020.
Во Владимирской области по 27 декабря продлевается режим самоизоляции для граждан старшего возраста, а в Ярославской области режим самоизоляции продлили до 23 декабря 2020 года.
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 456 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Во Владимирской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. По состоянию на 10 декабря за сутки зафиксировали еще 164 зараженных. Общее число с начала пандемии выросло до 14 724.
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 905
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1116
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Во всей Ярославской области 190 новых случаев за сутки, общее число заразившихся выросло до 18 307.
В регионе действует горячая линия по коронавирусу - (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6799 (+65)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
В Костромской области 162 новых случая. Общее число заразившихся с начала пандемии – 12 627.
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6470 (+64)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
В Ивановской области 169 новых случаев. Общее число заболевших – 17 469. Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 5018 (+33)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный