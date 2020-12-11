Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости на 10 декабря 2020 года

В некоторых города Золотого кольца продлевают действующие режимы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает ставить новые рекорды по количеству заболевших за сутки, а в Подмосковье продолжают действовать ограничения. Рассказываем последние новости коронавируса в городах Золотого кольца на 10 декабря 2020.

Во Владимирской области по 27 декабря продлевается режим самоизоляции для граждан старшего возраста, а в Ярославской области режим самоизоляции продлили до 23 декабря 2020 года.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 456 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Во Владимирской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. По состоянию на 10 декабря за сутки зафиксировали еще 164 зараженных. Общее число с начала пандемии выросло до 14 724.

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 905

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1116

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Во всей Ярославской области 190 новых случаев за сутки, общее число заразившихся выросло до 18 307.

В регионе действует горячая линия по коронавирусу - (4852) 73-80-60, 73-83-33, 25-37-03, 25-34-14 (с 8:00 до 19:00) и (4852) 40-04-55 (круглосуточно).

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6799 (+65)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Костромской области 162 новых случая. Общее число заразившихся с начала пандемии – 12 627.

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6470 (+64)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

В Ивановской области 169 новых случаев. Общее число заболевших – 17 469. Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5018 (+33)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный