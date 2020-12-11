Количество выздоровевших превышает количество заболевших в сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сравнению с другими регионами, в Самаре действуют довольно лояльные меры ограничений, в связи с пандемией. На дистанционном обучении находятся только ученики старших классов и некоторые студены, а также на самоизоляции жители области старше 65 лет.

Врачи уверены, что именно люби старшей возрастной группы чаще не могут противостоять опасному вирусу, поэтому количество летальных исходов среди таких пациентов выше.

За минувшие сутки в Самарской области заболели еще 283 человека. Самарская область пересекла отметку в 25 тысяч заболевших, всего с начала пандемии болезнь обнаружили у 25 055 самарцев.

Больше всего инфицированных снова нашли в областном центре – в Самаре 95 человек заразились коронавирусом за сутки. Тольятти – 27 инфицированных, в Сызрани и Кинель-Черкасском районе по 14 человек, в Кинельском районе за сутки заболели 13 человек, а в Отрадном – 9.

Традиционно большее количество зараженных (236) узнали о своей болезни, когда проходили обследование с гриппом и ОРВИ, а остальные не имели никаких симптомов опасного заболевания.

За сутки в Самарской области не смогли справиться с вирусом 7 пациентов. Самому младшему было всего 55 лет, помимо коронавируса мужчина страдал болезнью сердца. Остальным умершим было больше 60 лет.

В Самарской области, с начала декабря, наблюдается увеличение числа выздоровевших. Ежедневно выздоравливает большее количество людей, чем заболевает за сутки. Например, сегодня на 283 заболевшего - 305 человек выздоровело. Таким образом, общее количество всех успешно завершивших лечение от коронавируса достигло отметки 22 836 человек.