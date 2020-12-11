В первом круге команды сыграли вничью, однако сейчас у «Тамбова» мало шансов зацепиться за очки. Фото: ФК «Рубин» (Казань).

Прогноз на матч 18 тура РПЛ Тамбов – Рубин 13 декабря 2020 – 0:2.

«Тамбов» готовится принять «Рубин» в Саранске в бедственном положении. В прошлом туре чемпионата России «волки» крупно проиграли «Спартаку» 1:5. Во многом из-за того, что матч бойкотировала часть игроков «Тамбова».

Футболистам не платят в клубе, а сам клуб не получил деньги от области. Дошло до того, что в «Тамбове» заявили о снятии с чемпионата, если ситуация не изменится.

Однако есть и другое развитие событий. Поговаривают, что «Тамбов» может переехать в Саранск, где сейчас проводит домашние матчи и базируется. Стадион в Тамбове есть, но он не подходит для игр Российской премьер-лиги.

Ко всем проблемам тамбовчан добавляются и неудачи на поле. Команда не выигрывала в РПЛ с 18 октября, когда переиграла «Ротор». После этого была безголевая ничья с «Уралом» и пять поражений подряд – самыми сокрушительными были от «Спартака» и «Уфы» («Тамбов» неожиданно сгорел 0:4).

У «Рубина» дела лучше. С деньгами проблем у казанцев нет, а в турнирной таблице они делят 9-10 места с «Краснодаром». После 17 туров подопечные Леонида Слуцкого набрали 24 очка. Правда, в последнее время на поле «Рубину» тоже не очень везет. Сначала казанцы вылетели из Кубка России, потом проиграли два матча подряд в РПЛ с одинаковым счетом 0:2 – сначала «Химкам», потом «Ростову». После была добыта победа над ЦСКА в Казани 1:0, а потом снова поражение – от «Локомотива» 1:3. Исправлять статистику «Рубин» будет как раз с «Тамбовом».

В первом круге, кстати, команды разошлись миром 2:2. Однако сейчас такой исход маловероятен.

У букмекеров фаворит более чем очевиден. Коэффициент на победу «Тамбова» в 19 раз выше, чем на победу «Рубина» - 19 против 1.1 – 1.2. На ничью дают 7.5.

Не буду оригинальным и тоже отдам предпочтение казанцам. Просто потому, что снова есть информация, что несколько игроков планируют бойкотировать предстоящий поединок. «Тамбову» и в боевом составе было бы очень тяжело, а с таким бэкграундом за плечами «волки» точно не смогут ничего сделать против команды Слуцкого. Скорее всего, нас ждет уверенная победа «Рубина». Может быть, даже разгром.