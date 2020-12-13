Тамбов – Рубин 13 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ

Матч начнется в 14:00 по московскому времени. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В 18 туре Российской премьер-лиги терпящий финансовое бедствие «Тамбов» примет в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» казанский «Рубин». Встреча пройдет в воскресенье, 13 декабря, в 14:00 по московскому времени.

Ситуация в «Тамбове» очень тяжелая. Часть игроков бойкотирует матчи клуба из-за долгов по зарплате, руководство клуба заявляет, что Тамбовская область не перечислила им деньги, и грозится сняться с чемпионата. Гуляют слухи о переезде «Тамбова» в Саранск, где команда базируется и играет. На этом фоне «волки» проиграли пять матчей подряд (два последних из них 0:4 и 1:5) и идут предпоследними в турнирной таблице национального первенства.

«Рубин» же делит 9-10 места с «Краснодаром». У казанцев нет финансовых проблем, а матч с таким разобранным «Тамбовом» - отличная возможность заработать три очка.

Статистика личных встреч Тамбов – Рубин не самая богатая. Команды встречались друг с другом всего три раза. Дважды «Тамбов» и «Рубин» разошлись миром, в том числе в первом круге этого сезона, когда команды в Казани сыграли 2:2. На голы Александра Карапетяна и Павла Карасева «Рубин» отметил дублем Джордже Деспотовича.

Еще один матч – первый в истории между этими командами – закончился победой казанцев 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч Тамбов – Рубин 13 декабря 2020 однозначные – «Рубин» явный фаворит. Коэффициент на победу казанцев в 19 раз меньше, чем на победу «Тамбова» - 1.1 против 19. На ничью букмекеры дают около 7.3 – 7.6.

Стартовые составы на матч Тамбов – Рубин 13 декабря 2020 станут известны примерно за час до начала поединка. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча Тамбов – Рубин 13 декабря 2020 можно посмотреть на телеканале «Матч Премьер». Также следите за трансляцией на сайте kp.ru.