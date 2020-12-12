Самарское здравоохранение планируют масштабно модернизировать до 2025 года, а пока регион принимает вакцины и препараты от коронавируса

Самарскую систему здравоохранения ждет масштабная модернизация Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области практически ежедневно фиксируются наивысшие суточные показатели по заражению коронавирусом. За прошедшие сутки много летальных случаев – умерло семь человек. В регион начала поступать российская вакцина «Спутник V», а также отечественный препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Кроме того, анонсирована масштабная модернизация здравоохранения, рассчитанная до 2025 года.

Очередной наивысший показатель за сутки

За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировано 288 новых случаев заражения коронавирусом. Это наивысший суточный показатель с начала пандемии.

Больше всего новых заразившихся традиционно в Самаре, где нашли 151 заболевшего. Помимо областной столицы много случаев в Тольятти (29), Кинель-Черкасском (15) и Красноярском районах (12).

Всего заразились 25 343 человека, из них вылечились более 23-х тысяч. Умерло 485 человек, в том числе 7 – за прошедшие сутки. Из них пятеро мужчин в возрасте от 48-ми до 79-ти лет, а также две женщины 76-ти и 82-х лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

Здравоохранение модернизируют до 2025 года

Со следующего года в Самарской области начнется масштабная программа модернизации здравоохранения, в рамках которой будут построены новые и модернизированы действующие медицинские учреждения, их оснастят современным оборудованием, а также закупят новый транспорт. Об этом стало известно по итогам совещания в региональном правительстве, которое провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

До 2025 года в Самарской области построят шесть новых поликлиник, две из которых – в микрорайоне Крутые Ключи, одну – в Волгаре. Возведут около 100 модульных зданий объектов здравоохранения, в том числе, ФАПы и кабинеты врачей общей практики. Кроме того, поставят более 3,5 тыс. единиц медицинского оборудования. Закупят 639 автомобилей отечественного производства.

До конца года врачи, работающие в ковид-госпиталях Самарской области, получат 1 тыс. упаковок российского препарата для лечения коронавируса «Арепливир». Препарат необходим на случай, если медработник заболеет. После его использования он сможет быстро вылечиться и вернуться к работе.

Также в регион привезли российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Вакцину начнут распределять по лечебным учреждениям региона. В первую очередь прививки сделают врачам. Затем настанет очередь соцработников. По данным правительства, в этой партии должны были доставить около 2,7 тыс доз вакцины. До этого врачи Самарской области сделали 42 прививки. Министр здравоохранения Армен Бенян сообщал, что никто из них после этого не заболел.