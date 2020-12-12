Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 12 декабря 2020 года

В городах Золотого кольца вводят новые ограничения и готовятся к росту количества заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца вводят новые ограничения и готовятся к увеличению количества заболевших в новогодние праздники.

Так, наращивают резервный фонд в больницах Ярославской области. «Сейчас развернуто порядка 2,7 тысячи коек, есть постоянный запас свободных – около 20% от числа развёрнутых. При необходимости будет развернуто до 3 тысяч коек. Также в регионе имеется более 240 коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных, из них сейчас занято менее 5%», - рассказал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин.

В правительстве отмечают, что имеется также запас средств индивидуальной защиты и антисептиков в медучреждениях, этот вопрос контролируется еженедельно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел новые ограничительные меры, которые будут действовать на всей территории Подмосковье во время новогодних праздников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

С 31 декабря по 10 января все точки общепита, в том числе оказывающие «услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий» могут допускать посетителей только с отрицательными тестами на коронавирус – нужно будет предоставлять справку, чтобы зайти в кафе и рестораны.

Как уточняется в документе, если человек предоставляет результаты лабораторных обследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), тест должен быть сделан не ранее, чем три дня назад. Если же речь идет о тесте на ковид методом иммуноферментного анализа (ИФА), - не меньше пяти дней.

Ограничения затрагивают и подмосковные гостиницы - в них нельзя будет заселиться без справки об отрицательном анализе на коронавирус с 28 декабря 2020 года по 15 января включительно.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 465 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 915 (+10)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1136 (+20)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6839 (+40)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6553 (+83)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5066 (+48)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30