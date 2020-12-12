В Самаре установили прожиточный минимум для пенсионеров

Стало известно, каким будет прожиточный минимум пенсионера в Самарской области на 2021 год. Размер этой важной величины определен законом региона от 13 октября 2020 года. В следующем году эта сумма будет выше, чем в предыдущем.

Величина прожиточного минимума пенсионера в Самарской области на 2021 год составит 8846 рублей. Это больше цифры предыдущего периода на 156 рублей. Закон уже вступил в силу, новый размер прожиточного минимума начнет действовать с 1 января 2021 года.

Что такое прожиточный минимум пенсионера?

Это стоимость набора продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг, минимально необходимого человеку для выживания. Сюда входит и коммуналка, и одежда, и еда. Величина этого показателя зависит от цены потребительской корзины. Прожиточный минимум разный для ребенка, трудоспособного гражданина и пенсионера

Зачем нужна эта величина?

От этого показателя зависит размер устанавливаемых правительством социальных доплат. Если пенсия у гражданина ниже обозначенной суммы, ему назначаются региональные или федеральные доплаты. Стоит отметить, что в сумму материального обеспечения неработающего пенсионера входят не только пенсия, но и ЕДВ им любые другие меры соцподдержки.

Также ранее сообщалось, что в 2021 году МРОТ будет расти быстрее прожиточного минимума.