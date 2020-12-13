Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 13 декабря 2020 года

Пока не время для путешествий
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Эпидемиологическая ситуация в городах золотого кольца остается напряженной. Так во Владимирской области за минувшие сутки выявили 186 новых случаев заболевания Covid-19. Региональный департамент здравоохранения продолжает напоминать жителям и туристам о важности соблюдения масочного режима и обязательном соблюдении правил личной гигиены. В регионе введён целый ряд ограничений в сфере торговли и общественного питания. Временно не работают детские развлекательные центы, детские игровые комнаты. С часа ночи и до шести часов утра под запретом услуги общественного питания. Установлены требования для работы фуд-кортов в торговых центрах: дистанция не менее 1,5 метров, посадки не менее 4 кв. метров на одного посетителя, а также одновременное присутствие не более 50% от максимально возможного в будни и не более 30% в выходные. Также введён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов, караоке в заведениях общественного питания. Нельзя также курить кальяны там, где подают еду. Аналогичные запреты и в Ивановской области и в Московской области. Там также закрыты театры, цирки, аттракционы и ночные клубы.
В Ярославской области готовятся к росту числа заболевших после новогодних праздников.
- Резервный коечный фонд был увеличен еще в сентябре, - рассказал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин. - Сейчас развернуто порядка 2,7 тысячи коек, есть постоянный запас свободных – около 20% от числа развёрнутых. При необходимости будет развернуто до 3 тысяч коек. Также в регионе имеется более 240 коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных, из них сейчас занято менее 5%.
А вот в Костромской области настроены позитивно. Там готовятся к вакцинации.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 475 (+10)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 924 (+9)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1152 (+16)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6899 (+63)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6602 (+49)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 5066 (+48) – по данным на 11 декабря.
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30