Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 13 декабря 2020 года

Пока не время для путешествий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эпидемиологическая ситуация в городах золотого кольца остается напряженной. Так во Владимирской области за минувшие сутки выявили 186 новых случаев заболевания Covid-19. Региональный департамент здравоохранения продолжает напоминать жителям и туристам о важности соблюдения масочного режима и обязательном соблюдении правил личной гигиены. В регионе введён целый ряд ограничений в сфере торговли и общественного питания. Временно не работают детские развлекательные центы, детские игровые комнаты. С часа ночи и до шести часов утра под запретом услуги общественного питания. Установлены требования для работы фуд-кортов в торговых центрах: дистанция не менее 1,5 метров, посадки не менее 4 кв. метров на одного посетителя, а также одновременное присутствие не более 50% от максимально возможного в будни и не более 30% в выходные. Также введён запрет на проведение дискотек, танцевальных программ, конкурсов, караоке в заведениях общественного питания. Нельзя также курить кальяны там, где подают еду. Аналогичные запреты и в Ивановской области и в Московской области. Там также закрыты театры, цирки, аттракционы и ночные клубы.

В Ярославской области готовятся к росту числа заболевших после новогодних праздников.

- Резервный коечный фонд был увеличен еще в сентябре, - рассказал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин. - Сейчас развернуто порядка 2,7 тысячи коек, есть постоянный запас свободных – около 20% от числа развёрнутых. При необходимости будет развернуто до 3 тысяч коек. Также в регионе имеется более 240 коек с ИВЛ для лечения тяжелых больных, из них сейчас занято менее 5%.

А вот в Костромской области настроены позитивно. Там готовятся к вакцинации.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 475 (+10)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 924 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1152 (+16)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6899 (+63)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6602 (+49)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5066 (+48) – по данным на 11 декабря.

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30