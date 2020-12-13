Все больше людей болеют Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают ежедневно фиксировать высокие суточные показатели по заражению коронавирусом. Растет и число тех, кто не смог победить опасный вирус. А в этом время по медицинским учреждениям области продолжают распространять российскую вакцину «Спутник V», а для медиков на портале ГосУслуги создали сервис, с помощью которого они могут сообщить рассказать о нехватке лекарств или дефиците мест в «ковидных» больницах. А в это время немного изменился порядок получения компенсации в случаи смерти или инвалидности человека после вакцинации. Чтобы жители области все же не унывали, и больше времени проводили на свежем воздухе, в регионе откроют бесплатные катки. Рассказываем последние новости о короновирусе в Самарской области на 13 декабря.

Снова высокие цифры

За минувшие сутки в Самарской области зарегистрировано 290 новых случаев заражения коронавирусом. Это наивысший суточный показатель с начала пандемии.

По традиции, наибольшее число заболевших оказалось в Самаре – 146 новых пациентов. В Тольятти за минувшие сутки выявили значительно меньше новых случаев – всего 15. В Кинеле – 13 и в волжском районе 11 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 25 633 человека, из них вылечились 23 470 человек. Умерло 493 485 человек, в том числе 8 пациентов - за минувшие сутки. Это женщины 68 и 71 года, две женщины 82 лет и мужчина 78 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы. Еще умершая - женщина 62 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания; Еще два человека, которые не справились с болезнью – это мужчина 72 лет, страдавший заболеванием эндокринной системы и мужчина 60 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

Вакцина в области

Накануне в Самарскую область на фармацевтический склад с соблюдением всех условий транспортировки доставили крупную партию вакцины от коронавируса. Уже 12 декабря препарат начал распределяться по ковид-госпиталям региона. Прививку от Covid-19 в первую очередь сделают врачам, которые работают в «красной зоне» и в амбулаторно-поликлиническом звене, наблюдая за здоровьем пациентов на дому, а также социальным работникам.

Сейчас в Самарской области создано 6788 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом по поручению губернатора на случай обострения ситуации в больницах региона зарезервировано еще около двух тысяч мест.

Изменение порядка получения компенсации

Министерство социальной политики Самарской области внесло изменения в документ, оговаривающий порядок получения компенсации в случае наступления инвалидности или смерти после вакцинации. В первом разделе появился дополнительный абзац, в котором проговаривается, что получателями этих средств становятся члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей вследствие поствакцинального осложнения. Также в круг организаций, включенных в процесс оказания услуги, добавили Пенсионный фонд РФ в части предоставления подтверждающих инвалидность сведений. Ранее документы должен был приносить сам гражданин или уполномоченное лицо. Подробнее здесь.

Есть, куда сообщить

Накануне по все стране для медициснских работников запустили специальный сервис на портале ГосУслуги. Туда медицинские сотрудники могут сообщить о нехватке лекарств или дефиците мест в "ковидных" больницах или направить свое профессиональное мнение - предложения или замечаниями по вопросам организации оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

Катки работают, но с соблюдением всех требований

Чтобы жители области больше времени проводили на свежем воздухе, в Самарской области начали открывать бесплатные ледовые площадки. Только в Самаре их будет более 120. Так каток уже открыли на площади им.Куйбышева, в парке им.Гагарина, в парке «Дружба» и 50-летия Октября, а также на набережной и в парке Победы.

Открылись и пункты проката. Там в этом сезоне особое внимание уделяют дезинфекции помещений. Санитарную обработку здесь планируется производить не реже 3-х раз в день. Кроме того, в помещениях для посетителей обязательно предусмотрены маски, бахилы и дезинфицирующие жидкости для обработки рук. В пунктах проката действуют жесткие требования по обслуживанию в условиях пандемии - социальная дистанция и масочный режим обязательны для всех.