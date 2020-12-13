Из-за невыплаты зарплаты у «Тамбова» снова не вышли на поле несколько игроков. Фото: ФК «Тамбов».

«Тамбов» продолжает мучиться от финансовых проблем. Руководство команды заявляет, что область до сих пор не перечислила клубу деньги и поэтому зарплату игрокам платить нечем. Из-за этого сразу несколько футболистов снова отказались выходить на поле. В прошлом туре такой бойкот привел к 1:5 от «Спартака». В матче с «Рубином» многие ждали такого же исхода, однако все получилось иначе, хотя и с тем же итогом – поражением. Представляем вашему вниманию обзор матча 18 тура чемпионата России по футболу РПЛ Тамбов – Рубин 13 декабря 2020, который прошел в Саранске.

Несмотря на отсутствие сразу нескольких игроков стартового состава, «волки» в этой встрече совсем не выглядели мальчиками для битья. Они точно не уступали по игре казанцам. Периодически «Тамбов» создавал у ворот Юрия Дюпина опасные моменты. Особенно старался армянский форвард Александр Карапетян. Нападающий «Тамбова» выигрывал весь второй этаж как в штрафной казанцев, так и на подступах к ней, но подводила точность.

Зато у «Рубина» в этом планы было все в порядке. По крайней мере, у Илья Самошникова. На 20 минуте Дарко Йевтич из глубины отправил мяч точно на своего партнера, Самошников обработал передачу бедром и, не опуская мяч на газон, отправил его точно мимо Сергея Рыжикова – 1:0.

Были вопросы по поводу офсайда у Самошникова, однако судьи посчитали, что все в пределах правил.

Проблем командам добавило состояние газона на «Мордовии Арене», где «Тамбов» проводит домашние матчи. Морозы середины декабря в Саранске сделали поле жестким и скользким. Футболисты то и дело поскальзывались, удары не получались, а выпады были не такими быстрыми, как того хотели тренеры.

Кстати о тренерах. Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем разразился гневной тирадой по поводу поля и календаря РПЛ, однако делать нечего – его команде нужно было выходить на поле и бороться за очки. Как, впрочем, и «Тамбову».

В самом начале второго тайма Джордже Деспотович и Вараздат Ароян обменялись парой ласковых слов в адрес друг друга и получили по желтой. Для форварда «Рубина» это означало, что следующий матч он пропустит. До этого горчичник схлопотал еще один лидер казанцев Хвича Кварацхелия, он тоже не сможет выйти на заключительную игру «Рубина» в этом году. А сыграют казанцы 17 декабря против прямого конкурента - «Ахмата», да еще и в Грозном.

На 67 минуте Владимир Кабахидзе рухнул в штрафной «Рубина» после стыка с Йевтичем. Судья сначала указал на точку, однако после просмотра повтора пенальти в ворота казанцев отменил.

«Тамбов» пытался организовать штурм, чтобы отыграться, но сил у «волков» не хватило. «Рубин» точечно добивал соперника тем козырем, который «Тамбов» себе позволить не мог – заменами. Они освежили игру казанцев и не дали тамбовчанам организовать что-то внятное в атаке. В итоге «Рубин» уверенно довел матч до победы с минимальным счетом.

Благодаря ей подопечные Леонида Слуцкого поднялись на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Однако свои матчи в туре соперники казанцев «Краснодар» и «Ахмат» еще не сыграли. «Тамбов» же остался на предпоследнем месте.

Следующий матч «Рубин», как уже было сказано, проведет с «Ахматом» на выезде 17 декабря. «Тамбов» днем позже примет в Саранске «Урал». После этих игр команды отправятся на зимнюю паузу.