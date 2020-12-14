Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 14 декабря 2020 года

Во всех городах Золотого кольца кафе и рестораны открыты, однако есть свои нюансы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Не исключение и города, которые входят в Золотое кольцо. Несмотря на небольшое послабление по количеству зараженных за сутки в некоторых городах, легче не становится. Больные продолжают прибавляться, а ограничения снимать в ближайшей будущем не планируют.

По-прежнему везде обязателен масочный режим. Без масок вас не пустят ни в ресторан, ни в кафе, ни в музей (где они еще работают), ни даже в гостиницу. Кроме того, лучше захватить с собой еще и антисептические средства. На всякий случай.

Почти везде по ночам не работают бары, рестораны и кафе. Их можно посетить только днем. Кроме того, во Владимирской области, к которой относится Суздаль, установили ограничения для работы фуд-кортов. Туда будут пускать не больше 50% посетителей от вместимости в будни и 30% в выходные. Также нельзя проводить дискотеки, караоке и конкурсы в заведения общепита.

Такие же ограничения ввели в Ивановской и Московской областях. В последней закрыты музеи, кроме парковых комплексов, цирки, аттракционы, спортивные мероприятия проходят без зрителей.

О ситуации с коронавирусом по городам

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 483 (+8)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 928 (+4)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1161 (+9)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6955 (+56)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6659 (+57)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5066 (+48) – по данным на 11 декабря.

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30