Коронавирус в городах Золотого кольца, последние новости на 14 декабря 2020 года

Во всех городах Золотого кольца кафе и рестораны открыты, однако есть свои нюансы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Не исключение и города, которые входят в Золотое кольцо. Несмотря на небольшое послабление по количеству зараженных за сутки в некоторых городах, легче не становится. Больные продолжают прибавляться, а ограничения снимать в ближайшей будущем не планируют.
По-прежнему везде обязателен масочный режим. Без масок вас не пустят ни в ресторан, ни в кафе, ни в музей (где они еще работают), ни даже в гостиницу. Кроме того, лучше захватить с собой еще и антисептические средства. На всякий случай.
Почти везде по ночам не работают бары, рестораны и кафе. Их можно посетить только днем. Кроме того, во Владимирской области, к которой относится Суздаль, установили ограничения для работы фуд-кортов. Туда будут пускать не больше 50% посетителей от вместимости в будни и 30% в выходные. Также нельзя проводить дискотеки, караоке и конкурсы в заведения общепита.
Такие же ограничения ввели в Ивановской и Московской областях. В последней закрыты музеи, кроме парковых комплексов, цирки, аттракционы, спортивные мероприятия проходят без зрителей.
О ситуации с коронавирусом по городам
Владимирская область
Коронавирус в Суздале
Число заболевших: 483 (+8)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33
Ярославская область
Коронавирус в Переславле-Залесском
Число заболевших: 928 (+4)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Коронавирус в Ростове
Число заболевших: 1161 (+9)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная
Масочный режим: обязательный.
Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55
Костромская область
Коронавирус в Костроме
Число заболевших: 6955 (+56)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031
Ивановская область
Коронавирус в Иванове
Число заболевших: 6659 (+57)
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Единая горячая линия: 112
Подмосковье
Коронавирус в Сергиевом Посаде
Число заболевших: 5066 (+48) – по данным на 11 декабря.
Самоизоляция: для лиц старше 65 лет
Масочный режим: обязательный
Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30