Число заболевших за сутки в регионе приближается к 300. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области число заболевших COVID-19 за сутки приближается к отметке в 300 человек. Медиков же активно прививают от вируса. Рассказываем последние новости о короновирусе в Самарской области на 14 декабря.

Число заболевших растет

Количество подтвержденных случаев коронавируса за сутки в Самарской области продолжает расти. На этот раз заболел 291 человек, общее число заразившихся с начала пандемии - 25 924. Больше всего новых случаев в Самаре – 147. Следом идут Тольятти (16 случаев), Кинель-Черкасский район (10), Кинель, Отрадный и Кинельский район (по 9), Похвистневский и Волжский районы (по 7) и т.д.

Чаще всего коронавирус подтверждали у людей, у которых был диагноз ОРВИ и внебольничная пневмония. Таких 245 человек. Еще у 46 жителей Самарской области COVID-19 никак себя не проявлял, они просто решили провериться и у них обнаружили вирус.

При этом нет ни одного случая, когда коронавирус обнаружили у контактного с заболевшим.

К сожалению, еще три пациента с коронавирусом скончались. Это 84-х и 82-летние женщины и 74-летний мужчина, у которых были проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В Большой Глушице прививают медиков

В селе Большая Глушица начали прививать людей от коронавируса. Первыми вакцинируют медицинских работников из Большеглушицкой центральной районной больницы и медиков из близлежащих районов.

Всего власти региона планируют привить 60% населения Самарской области. Начинают с медиков, а также работников образования, общественного транспорта и т.д.

Правила для тех, кого будут прививать

В связи с началом вакцинации в оперштабе Самарской области напомнили правила, которые нужно соблюдать людям, чтобы вакцина от COVID-19 была наиболее эффективной.

Например, у человека, которому делают прививку, не должно быть обострения хронических заболеваний или ОРВИ, а с момента последней прививки от гриппа должно пройти не менее 30 дней.

Нельзя вакцинироваться беременным и кормящим грудью. Также делать прививку не будут людям старше 60 лет и несовершеннолетним.

Что касается алкоголя, то специалисты советуют воздержаться от его употребления три для после прививки.