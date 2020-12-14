Где сделать прививку от коронавируса в Самаре и кому нельзя прививаться

Пока прививки делают врачам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На федеральном уровне объявили массовую прививочную компанию от коронавируса в России. В Москве уже можно записаться на прививку, в то же время в Самарскую область пока доставили лишь 1000 доз вакцины. Еще около 1700 ждет до конца года. В первую очередь эти прививки от коронавируса сделают медикам и социальным работникам: об этом объявили в самарском минздраве. Прививочная кампания уже началась: одними из первых ответственно подошли к своему здоровью врачи в Большеглушицком районе. Сами медики относятся к прививке спокойно, признаются, что доверяют институту, выпустившему немало хорошо работающих вакцин.

Среди врачей составляют списки тех, кто готов привиться. Для населения вакцина станет доступна лишь после того, как в регион поступит большая партия препарата. Сейчас, конечно же, прививать начали население в тех регионах, где ситуация гораздо хуже, чем в Самарской области. Ожидается, что очередь до жителей региона дойдет уже после Нового года.

Пока неизвестно, как будет организована прививочная кампания. Пока предполагается, что это будет происходить по аналогии с прививками от гриппа - партии вакцины будут распределять сначала по крупным больницам, затем - по поликлиникам.

Можно ли отказаться от прививки от коронавируса?

Да, прививка от коронавируса не включена в обязательный календарь прививок и является добровольной. Принудительно никого - даже врачей - заставлять не будут. Для того, чтобы не делать прививку от коронавируса не придется даже писать письменный отказ.

Кому нельзя прививаться от коронавируса в Самаре?

В минздраве Самарской области озвучили список противопоказаний, при которых нельзя прививаться от коронавируса. Список довольно большой.

Нельзя делать прививку при гиперчувствительности к компонентам препарата, а также людям с тяжелыми формами аллергических заболеваний.

Стоит подождать, если у вас острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения , в таком случае прививку можно делать не ранее, чем через месяц.

При ОРВИ или инфекционных заболеваниях ЖКТ можно делать прививку, как только температура нормализуется,

Противопоказанием является иммунодефицит (первичный); злокачественные заболевания крови и новообразования.

Воздержаться от прививки стоит беременным женщинам.

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