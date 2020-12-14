Это просто бухгалтерия: как все успевать, если ты – малый бизнес

На фото Дмитрий Дмитриев во время концерта Фото: Личный архив героя публикации

Налоговая декларация, авансовые платежи, счета и отчеты бухгалтерия – эти слова легко могут напугать тех, кто начинает свой бизнес. Как не отвлекаться от любимого дела, избежать лишних расходов и приручить бухгалтерию без помощи главбуха, узнали у самарских предпринимателей и руководителя направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка Полины Гуляевой.

Человек, бухгалтерия, сервис

Валерий Ревич более 8 лет работает в IT-сфере. Теперь он оказывает консалтинговые услуги для онлайн-ритейла: маркетинг, контент-сопровождение нескольких групп магазинов. Валерий изначально делал акцент на цифровые решения для ведения бизнеса. Одной из основных задач было автоматизировать документооборот и упростить взаимодействие с контрагентами и налоговой.

- У меня два-три постоянных клиента в течении года. Сложность в том, что все взаиморасчеты должны были проходить через расчетный счет. Важно не только правильно выставить этот самый счет, но и потом вовремя отчитаться перед налоговой службой. Заполнение документов отнимает рабочее время, нужно найти правильную форму и главное не забыть про сроки. Я как человек, близкий к IT-сфере, искал варианты все это автоматизировать. В результате выставляю счета в своем онлайн-банке, там же общаюсь с налоговой – получаю уведомления и требования, направляю документы. Это экономит много времени.

Совет от предпринимателя:

- Пользуйтесь цифровыми решениями – это упрощает жизнь. Их очень много – какие-то вы освоите сами, как, например, настройку контекстной рекламы. Другие даст вам внешний сервис. Вы сохраните время и деньги, которые направите на свой бизнес.

Совет эксперта:

“При уплате налогов и подаче декларации крайне важно соблюдать сроки и учитывать всю информацию о доходах и расходах. Это достаточно сложный процесс, но его можно автоматизировать с помощью сервисов онлайн-бухгалтерии. Сервис может быть платным или бесплатным, если его предоставляет банк. Например, в онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка можно видеть историю операций и выставленные счета. Также есть налоговый календарь, который помогает не пропустить важную дату. Есть упрощенная версия онлайн-бухгалтерии, которая доступна клиентам других банков совершенно бесплатно”, - отметила Полина Гуляева, руководитель направления “Онлайн-бухгалтерия” Райффайзенбанка.

Автоматизируй это: когда онлайн-сервис выгоднее

Как и многие творческие люди, Дмитрий Дмитриев несколько лет назад оформил ИП. Он - участник одной из самарских музыкальных групп. В 2020 году интенсивность работы изменилась, и вместо услуг бухгалтера Дмитрий стал пользоваться сервисом онлайн-бухгалтерии, что помогает экономить.

- Когда заказов было много, проблем не было никаких. Знакомый бухгалтер вел учет моих доходов и расходов, формировал отчеты и декларации в налоговые органы. Я об этом даже не задумывался. В апреле начались ограничительные меры, все концерты отменили, дохода не было. Но за аутсорс все равно приходилось платить, потому что договорились о ежемесячной оплате. Период ограничений мог затянуться на неопределенное время. Для меня это было значительным ударом по бюджету. Получается, бухгалтеру платил ни за что. Поэтому решил рассмотреть вариант перехода на онлайн-бухгалтерию. Оказалось, все это проще, чем я думал.

Совет от предпринимателя:

С каждым годом появляются все больше удобных инструментов, которые помогают предпринимателям вести документооборот. Помню, как мама в 90-е годы часами в налоговой заполнила декларацию до тех пор, пока ее не примут. Не принять могли из-за малейшей помарки. Сейчас все можно оформить с телефона. Главное понять, какая система налогообложения подходит именно вам.

Совет эксперта:

- Для ИП на УСН Доходы без сотрудников онлайн-бухгалтерия это хороший способ сэкономить – в Райффайзенбанке этот сервис бесплатный, а все расчеты и формирование документов происходит онлайн. Достаточно оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подписывать и передавать документы в налоговую онлайн, получая обратную связь прямо в личном кабинете в интернет-банке, – отмечает Полина Гуляева, руководитель направления «Онлайн-бухгалтерия» Райффайзенбанка.

На фото Мария Елуферьева Фото: Личный архив героя публикации

Это просто страховые взносы

Мария Елуферьева - индивидуальный предприниматель. Уже не первый год она оказывает консалтинговые услуги адвокатам. Поэтому давно уже оформила ИП. Мария честно призналась, что разбираться в тонкостях бухгалтерии ей совсем не хочется, поэтому этот вопрос она отдала на аутсорс. Но неприятные сюрпризы все равно случались.

- С бухгалтером мы встречаемся два раза в месяц. Она считает мне налоги, сколько я должна отложить на рекламу, зарплату, в резервный фонд и помогает заполнить декларацию. За это я плачу ей гонорар. Сложнее всего разобраться со страховыми взносами. Если мой доход меньше 300 тысяч, я выплачиваю фиксированный взнос в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования, если больше, то мне необходимо будет заплатить еще и дополнительную часть – это 1% с дохода. Платежи необходимо внести до определенного числа. Я не хочу тратить время и разбираться во всех тонкостях, поэтому и доверила это бухгалтеру. Но все мы люди и ошибаемся. В результате ошибки на 1 рубль налоговая не приняла мои документы, пришлось ехать разбираться. Поэтому я решила автоматизировать задачу, чтобы упростить ее.

Совет от предпринимателя:

- Ставка, дата платежа, распределение нагрузки в течение года – все это важно при уплате страховых взносов. Ищите способ сделать этот процесс наглядным. Так вы не ошибетесь, а еще и сэкономите, если вовремя перечислите взнос и получите льготу.

Совет эксперта:

“Обязательные платежи важно платить вовремя, это действительно поможет сэкономить. Мы посвятили целый раздел в интернет-банке и мобильном приложении уплате страховых взносов. Это карточки с суммой платежей, автоматический расчет, иконки, где предприниматель видит, сколько он перечислил и сколько осталось. И что очень важно, ранее уплаченные взносы можно ввести вручную. В результате страховые взносы превращаются в платеж в один клик и не требует времени на изучение деталей”, - пояснила Полина Гуляева, руководитель направления “Онлайн-бухгалтерия” Райффайзенбанка.