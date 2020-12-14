Депутат с наркотиками и дым в пещерах: самые важные новости выходных 11-13 декабря в Самаре

Что произошло в Самаре в выходные

Минувшие выходные 11-13 декабря получились достаточно насыщенными на интересные происшествия. Рассказываем, какие последние новости города и региона вы могли пропустить, и теперь будет нечего обсудить с коллегами.

Пятница заканчивалась вовсе не буднично. После обеда стало известно о задержании депутата "Единой России" - с наркотиками и весами. Впрочем, коллеги быстро высказали свое мнение о его поступке и из партии исключили. После чего Денис Ш. закрыл свой аккаунт в инстаграме и написал трогательный статус: "Солнце яркое падет в воду из-за предательства небосвода". По версии следствия, депутат продажей наркотиков занимался вместе с подругой, а препараты они хранили в детской комнате. На этой неделе станет известно, какую меру пресечения мужчине выберут. КП-Самара будет следить за развитием ситуации.

В субботу Департамент тарифного регулирования опубликовал указ об увеличении цен на электричество в июле 2021 года. Согласно приложению к документу в первом полугодии 2021 года составит 4,32 рубля за 1 кВтч, а вот с 1 июля 2021 года уже 4,46 рубля. Ранее депутаты просили утвердить общее повышение коммунальных платежей на 6,8%, впрочем, губернатор Дмитрий Азаров инициативу не поддержал. В прошлом году общий рост суммы в платежке составил 6,7%.

В тот же день стало известно об еще одном подписанном документе - уже министерства социально-демографической политики. В положение о выплате компенсаций людям, которые стали инвалидами в случае вакцинации, внесли пункт, согласно которому получить выплату могут родственники человека в случае его гибели. Отметим особенно - это касается любых вакцин и никак не посвящено начавшейся массовой вакцинации от коронавируса. Впрочем, самарцам прививки от COVID придется подождать. Пока в регион привезли первые тысячу доз и распределили по больницам. Делать прививки будут врачам.

Кстати, здесь журналисты КП-Самара подготовили карту распространения коронавируса в Самарской области. Данные не очень веселые.

А главной новостью воскресенья стало ЧП в сокских штольнях. Здесь на ночь остались ночевать туристы, а утром произошло задымление. Вывести удалось девять человек и собаку, по предварительным данным никто не пострадал. Туристов начали обвинять в том, что они развели костер и вели себя неправильно, но они парировали, что в этот момент спали. А задымление по их мнению началось от входа. Мы будем следить за новыми подробностями этой истории и обсудим судьбу штолен и их опасность на радио "Комсомольская правда" в программе "Городская среда". Следите за новостями на сайте kp.ru.