Стало известно, что за забор возводят на лыжной базе «Чайка» и зачем там работает техника

На лыжной базе "Чайка" катаются и профессионалы, и любители Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В начале декабря неравнодушных самарцев встревожили работы, которые начались на территории около любимой горожанами лыжной базы «Чайка». В соцсетях жители пожаловались властям, что в лесу рядом с трасами ставят бетонные заборы и рубят деревья.

- Началась вырубка леса, появились бетонные заборы, - подняла тревогу самарчанка Мила.

Она отметила, что на кадастровой карте среди земли лесного фонда появилось несколько выделов - рекреационная аренда. Горожанка высказала опасения, что под предлогом строительства базы отдыха там могут появиться частные коттеджи.

Забор на территории лыжной базы не на шутку взволновал горжан

Однако оказалось, что поводов для тревоги нет. Как рассказали журналисту «КП-Самара» в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, строительство забора связано лишь с выполнением требований антитеррористической безопасности

- УСЦ «Чайка» предоставлены в бессрочное пользование лесные участки площадью 48,3613 га, - пояснили в минприроды. – По закону на эти участки был разработан проект освоения лесов, который получил положительное заключение госэкспертизы летом 2020 года. Этим проектом предусмотрено размещение инженерных заграждений (ограждения безопасности) для антитеррористической защищенности спортивных объектов «Чайки» во время соревнований и тренировок. Так что строящееся ограждение относится к элементам безопасности лыжной базы.

На "Чайке" проходит традиционная "Лыжня России" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Поставят 10 беседок

Тем не менее, как выяснилось, один из лесных участков действительно был передан в аренду частной компании. Правда, этот участок находится за пределами территории «Чайки». Оказалось, что аукцион на передачу участка площадью 0,5 га в аренду на 49 лет для проведения «рекреационной деятельности» был проведен еще в 2018 году. После этого арендатор – компания ООО «Самарский лес» - разработала проект освоения лесов, документ прошел госэкспертизу. В апреле 2020 года арендатор передал свои права на участок ООО «Лесная сказка». Именно эта компания и начала приводить арендованный участок в соответствие с утвержденным планом.

- Здесь предполагается размещение 15 объектов инфраструктуры, - объяснили в минприроды. - Это детская площадка для игр, площадка для отдыха, площадка для установки мусоросборников, а также 10 беседок и один объект попутного бытового обслуживания и питания. Также предполагается создание разветвленной сети пешеходных дорожек с мягким покрытием (разветвленная сеть). Большая часть этих объектов – небольшие временные сооружения облегченной конструкции.

Вот такие беседки появятся по соседству с лыжной базой. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Необходимости рубить деревья нет»

Представитель ООО «Лесная сказка» Данил Илюшин заверил - рубка лесных насаждений не предусмотрена. Исключение может составить только уборка деревьев, пострадавших в результате последствий лесных пожаров и засухи.

- Рубка лесных насаждений для создания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры действительно не планируется – в этом отсутствует необходимость, - подтвердил Данил Илюшин журналисту «КП-Самара». - Все объекты являются временными, они будут возводиться на трубчатых, ленточных и облегченных фундаментах. Летом 2019 года на этом участке было проведено лесопатологическое обследование, результаты утверждены в минприроды. По результатам обследования назначены санитарно-оздоровительные мероприятия по уборке неликвидной древесины. Наша компания тесно сотрудничает с городским советом ветеранов вооруженных сил. Строительство базы отдыха финансируется за счет собственных средств компании и фонда ветеранов. Пользоваться беседками горожане смогут бесплатно.

Около "Чайки" появятся беседки, дорожки и кафе. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Опасения по строительству коттеджей оказались необоснованными - в министерстве строительства заверили, что разрешений на возведение каких-либо капитальных строений на территории, прилегающей к «Чайке», не выдавалось. В минспорта также сообщили, что никакого строительства на территории лыжной базы не предполагается, а устанавливаемые бетонные заборы нигде не пересекаются с лыжными трассами.

- Трассы доступны для безвозмездного пользования как профессиональным спортсменам, так и любителям, - подчеркнули в минспорта.

Техника и костры - необходимость

В то же время, как сообщили в минприроды, некоторые работы в лесу на территории «Чайки» все-таки ведутся. Речь идет об уборке «неликвидной древесины» и расчистке участков, пострадавших от лесных пожаров и засухи.

- В 2020 году были проведены аукционы и заключены 4 госконтракта на сумму 2,9 млн рублей. Эти средства выделяет федеральный бюджет на расчистку территории общей площадью 86,1 гектар, - пояснили в министерстве. - Поскольку многие лесные участки расположены вокруг укатанных спецтехникой лыжных трасс и проезды по ним иной техники запрещены, то техническим заданием предусмотрена ручная расчистка лесных участков со сжиганием древесной массы в не пожароопасный период. Кроме того, исполнителям работ указано на проведения работ по сжиганию древесной массы на расстоянии не менее 10 метров от границы лыжных трасс под присмотром ответственных лиц.

Сейчас работы по расчистке лесных участков от неликвидной древесины уже проведены на площади 40,3 га, выполнить все контракты планируют до конца года.

- Принимая во внимание важность уборки леса в местах массового отдыха, просим с понимаем отнестись к временным неудобствам, в частности, работе техники и дыму от костров, - попросили горожан в минприроды.

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