Свежие новости о «Крыльях Советов» на 14 декабря 2020: возможное усиление и крик души женской команды

Женскую команду в «Крыльях» создали в ноябре 2019 года, у нее нет статуса профессиональной. Фото: ЖФК «Крылья Советов».

«Крылья Советов» ушли в отпуск, но новости о клубе продолжают поступать. Здесь и трансферные слухи, и обращение женской команды к региональным властям. Рассказываем о свежих новостях из жизни «Крыльев Советов» на 14 декабря 2020.

«Локомотив» интересуется Сергеевым

Лучшим бомбардиром «Крыльев» и всей ФНЛ Иваном Сергеевым интересуется московский «Локомотив». По крайней мере, об этом утверждает «Матч ТВ». Кроме «железнодорожников» на 25-летнего форварда положили глаз еще несколько клубов Российской премьер-лиги.

Сергеев перешел в «КС» в самом начале этого сезона и не будь коронавируса и особых правил, то он не смог бы до межсезонья поменять команду. Однако в новых реалиях футболистам разрешили играть за три, а не за две команды, как это было раньше, за сезон. Но с условием – одна из команд должна быть обязательно из другой лиги, чем две другие.

Сергеев никуда не собирается

Теоретически Иван Сергеев может сменить команду, однако пока делать это не планирует. Об этом заявил и сам футболист, и его агент.

- «Локомотив» интересуется Ваней? Нет, Ваня не собирается уходить из «Крыльев». Мы только подписали контракт. Могу сказать, что до конца сезона он точно останется в «Крыльях». С другими клубами вообще не общались. «Химки»? Повторюсь, это все на уровне слухов, - приводит слова агента футболиста Юрия Штромбергера sport24.ru.

Усиление из брестского «Динамо»

Продолжаем тему трансферов. В сферу интересов «Крыльев» попал украинский полузащитник Александр Нойок, сообщает тот же «Матч ТВ». Футболисту 28 лет и он выступает за брестское «Динамо», с которым в 2019 году становился чемпионом Белоруссии.

При этом в составе «КС» сейчас четверо легионеров, включая иракца Сафаа Хади, который в этом сезоне ни разу на поле не вышел. Это максимальное число иностранцев для ФНЛ.

Крик души женской команды

Футболисты «Крыльев Советов» записали обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. В нем они просят включить команду в состав клуба и тем самым сделать их профессиональным коллективом. Девушки уповают на то, что, если этого не произойдет, им придется или уходить в другие команды, или заканчивать с футболом.

Обращение тут же разлетелось по интернету, но девушки пошли дальше – они подписали официальное письмо на имя губернатора и отвезли в правительство региона.