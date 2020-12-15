По стране – за нефтепроводом: как живется строителям магистралей

В семье растет третий Николай Николаевич. Интересно, какую профессию выберет он? Фото: Личный архив

С Дальнего Востока - в Самару

Едва окончив школу, Николай Смирнов знал не только, где будет учиться, но и где хочет работать. Парень попал в первую очередь студентов, поступивших в уфимский вуз по целевому направлению компании «Транснефть». Его отец, тоже Николай Николаевич, трудился (и работает по сей день) в службе безопасности нефтеперекачивающей станции Кропачево (Челябинская область). Благодаря мудрому совету старшего Смирнова - учиться - Николай и получил путевку в профессионалы-строители нефтепроводов.

После вуза молодой специалист пришел по распределению в «Уралсибнефтепровод» (сейчас это АО «Транснефть - Урал»). Отсюда в 2009 году отправился в армию, сюда же вернулся, отдав воинский долг. В родном Кропачево встретил свою вторую половинку: на свадьбе сестры познакомился с Дарьей. Ну а вскоре и свою сыграл.

Юность - время, когда хочется перемен и подвигов. Поэтому в один прекрасный день Смирновы уехали на Дальний Восток - благо, крупнейший транспортировщик нефти, каковым является «Транснефть», имеет производственные площадки практически по всей России. Уралец трудился на нефтеперекачивающей станции в Хабаровске, а вокруг шла большая стройка - в 2012-2013 годах через сопки и тайгу прокладывалась нефтяная магистраль «Восточная Сибирь - Тихий океан». Когда Николаю Смирнову предложили перейти из эксплуатации нефтепроводов в строительство, согласился, долго не раздумывая. Но для этого пришлось в 2014 году переехать с семьей в Самару. Именно здесь расположен центральный офис предприятия – ООО «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» («Транснефть - ТСД»).

Когда тыл надежен, хорошо везде

«Транснефть - ТСД» выступает техническим заказчиком при строительстве, модернизации и реконструкции объектов системы «Транснефть» в европейской части России. Поэтому Николаю Николаевичу пришлось изрядно поездить по стране, участвуя в реализации различных проектов: «Юг», реконструкция нефтепровода «Куйбышев - Лисичанск», строительство нефтеперекачивающей станции «Тингута»… Строил под Волгоградом и Саратовом, в Краснодарском крае и в Самаре, набирался самого разнообразного опыта, как в принятии сложных технических решений, так и в тонкостях взаимодействии с подрядными организациями. Сначала в должности ведущего специалиста, потом заместителя начальника отдела по строительству линейной части, ну а теперь и в качестве начальника отдела, он приложил руку к объектам, о которых и внукам не стыдно будет рассказывать. И все это время рядом была Дарья - жена и лучший друг.

- Даша трудится в нашей организации, но специфика работ у нас разная, - говорит Николай Смирнов. - Я контролирую ход работ «в поле», а она занимается в отделе планирования строительства проверкой первичной учетной документации выполненных работ. Зная Дашину ответственность, я всегда могу быть уверен, что с документами у нас все в порядке.

Супруга обеспечивает не только порядок на работе, но и дома - надежный тыл: уже здесь, в Самаре, в семье случилось прибавление в семействе - родился сын. Третий Николай Николаевич Смирнов, в силу 4-летнего возраста, о профессии пока не задумывается. Его дедушка, папа и мама трудятся в одной отрасли, и это, как говорится, ко многому обязывает. Но Колины родители вряд ли станут отговаривать его от карьеры врача, писателя или космонавта - очень уж сами любят волю и простор.

- Наша работа связана со стройкой, не привязанной к одной точке на карте. И пока мы молоды - нас тоже на одном месте ничего не держит, - улыбается Дарья Смирнова. - Вместе нам хорошо везде!