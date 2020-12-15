Самые важные новости о коронавирусе в Самарском регионе на 15 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области число заболевших COVID-19 за сутки приближается к отметке в 300 человек. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров решил повременить с блокировкой проезда по социальным картам для пенсионеров. Подростки не смогут посещать торговые центры без сопровождения до 17 января, а школьникам продлили онлайн-обучение. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Самарской области на 15 декабря.

Количество заболевших приблизилось к отметке 300

Число заболевших коронавирусом в Самарской продолжает расти. За сутки в регионе зарегистрировали еще 295 инфицированных жителей. С начала пандемии в Самарской области заразились коронавирусом 26 219 человек. Больше всего новых случаев в Самаре – 156 , 20 человек заболели в Тольятти, 17 в Кинеле, 11 в Кинельском районе, 11 в Отрадном.

244 человека были выявлены в результате обследования с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 51 житель Самарской области не имели никаких клинических проявлений болезни. Интересно, что уже некоторое время не находят зараженных среди контактных с ранее заболевшими.

Что касается печальной статистики, то в минувшие сутки умер пятисотый пациент с коронавирусом в Самарской области. За минувшие сутки в регионе умерли 4 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 – трое мужчин и женщина, у которой не было никаких сопутствующих заболеваний.

Перед тем, как принять решение о блокировке транспортных карт, поговорят с пенсионерами

14 декабря прошло очередное совещание оперативного штаба Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести дополнительную работу с ветеранами и выяснить, есть ли необходимость в самостоятельных передвижениях, и как им помогают родственники и волонтеры. После этого опроса ветеранов Самарской области, будет принято окончательное решение о блокировке социальных транспортных карт.

Запрет на посещение ТЦ для детей и подростков продлили

На оперштабе заявили, что дети и подростки до 18 лет не смогут посещать торговые центры до 17 января 2021 года без сопровождения родителей или других взрослых. В ТЦ Самары продолжаются рейды для выявления нарушителей этого распоряжения.

Школьники продолжат учиться онлайн

По итогам заседания оперативного штаба было решено продлить дистанционное обучение у учеников 6-11 классов до 29 декабря. Отметим, что начальная школа продолжит учиться в очном режиме до начала новогодних каникул.