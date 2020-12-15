Коронавирус в городах Золотого кольца: последние новости о COVID-19 на 14 декабря

Рассказываем, какая сейчас обстановка в городах Золотого кольца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городах Золотого кольца эпидемиологическая ситуация остается напряженной. В регионах введен ряд ограничений в сфере торговли и общественного питания. Региональные власти продолжают напоминать о важности соблюдения правил гигиены и обязательного соблюдения масочного режима.

В городах началась вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Так во Владимирскую область поступило 1300 доз вакцины «Спутник V», что за 300 доз больше чем планировалось. Это позволило дополнительно развернуть еще один прививочный пункт. В Ярославскую область поступило 1084 вакцины, до конца этого года там планируют привить уже 542 человека. В первую очередь вакцинация будет проводиться среди медицинского персонала, учителей и социальных работников.

А вот в Ивановской области ужесточили уже действующие ограничения. Главный врач Ивановской области сообщил о возвращении контрольных постов на въездах в область.

- С 26 декабря возвращаются контрольные посты на въездах в Ивановскую область. Приезжающие в наш регион обязаны предоставить справку об отсутствии коронавируса. Если такой справки у въезжающего нет, ему будет выдано уведомление о необходимости пройти 14-дневную самоизоляцию, - сказал главный санитарный врач.

Тоже касается и железнодорожного транспорта, а также справку будут требовать при заселении в гостиницу. На период новогодних праздников будет запрещен въезд в Ивановскую область организованных автобусных туров, экскурсий из других регионов.

Владимирская область

Коронавирус в Суздале

Число заболевших: 489 (+6)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Номер горячей линии: 8 (800) 350-17-33

Ярославская область

Коронавирус в Переславле-Залесском

Число заболевших: 940

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Коронавирус в Ростове

Число заболевших: 1161

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, обязательная

Масочный режим: обязательный.

Телефон горячей линии: +7 (4852) 40-04-55

Костромская область

Коронавирус в Костроме

Число заболевших: 6997(+42)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет, для приезжих (или тест)

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: 8 (4942) 641-031

Ивановская область

Коронавирус в Иванове

Число заболевших: 6704 (+45)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Единая горячая линия: 112

Подмосковье

Коронавирус в Сергиевом Посаде

Число заболевших: 5305 (+103)

Самоизоляция: для лиц старше 65 лет

Масочный режим: обязательный

Телефон горячей линии: +7 800 550-50-30