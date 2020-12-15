Александр Хвостов: «Экологичные нормы стали жестче, и это правильно»

Александр Хвостов о воде знает все. Фото: АО «Транснефть - Приволга»

Вода после использования на промышленном предприятии чище, чем в природном водоеме - это не фантастика.

Зона ответственности - площадка «Самара»

Александр Хвостов пришел работать в нефтепроводную отрасль в 2012 году. В его багаже к тому времени скопился большой опыт работы в нефтехимической отрасли.

- Александр Викторович - профессионал высокой квалификации, - говорит начальник штаба строительства объектов площадки «Самара» Юрий Бычков. - В любой ситуации принимает самые адекватные, технически выверенные решения. По работе мы сталкиваемся, когда строительство идет на объектах, которые находятся в его ведении. И всегда приходим к единому мнению по любому вопросу.

Что за объекты находятся в зоне ответственности старшего мастера участка очистки балластовых вод и обслуживания водозаборных сооружений станции смешения нефти площадки «Самара»? Это огромный участок работы - от сетей производственно-дождевой, хозяйственно-бытовой канализации до водозаборных сооружений. Можно сказать, под контролем Александра Викторовича и его коллег по цеху вся вода, циркулирующая по станции в том или ином виде. Объемы немаленькие, ведь производственная площадка «Самара» является крупнейшим в России резервуарным парком. В ее состав входят станция смешения нефти (ССН), нефтеперекачивающие станции (НПС) «Самара-1» и «Самара-2». Сюда сходятся потоки сибирской и западносибирской нефти, сырье из Татарстана, Казахстана и местных месторождений. Здесь же берут начало магистральные нефтепроводы «Куйбышев - Лисичанск», «Куйбышев - Тихорецк» и «Дружба», по которым «черное золото» после смешения устремляется в экспортных направлениях к портам Черного моря и на Унечу.

В этом году на площадке построены резервуары для хранения воды. Фото: АО «Транснефть - Приволга»

Воды требуют и технологические процессы, и люди. В подсобных помещениях и душевых предприятия из каждого крана льется питьевая вода - коллектив ежедневно использует 130 кубометров. Но должностные обязанности Александра Хвостова связаны не только с тем, чтобы коллектив производил и транспортировал качественные нефтяные смеси, не испытывая жажды. Огромная составляющая его труда - экологическая.Экология в приоритете

- В 2014-м мы завершили реконструкцию сооружений производственно-дождевых сточных вод производительностью 1440 кубов в час: построена станция и заменена часть коммуникаций, - рассказал Александр Викторович. - Система очистки стала намного сложнее. Мы можем гордиться водой, которую возвращаем в природу - она по всем параметрам чище, чем в реке, откуда ее брали.

На площадке «Самара» базируется лаборатория экоаналитического контроля, которая регулярно ведет контроль качества воды, стоков, атмосферного воздуха структурных подразделений Самарского РНУ.

В этом году после реконструкции сдано в эксплуатацию еще несколько крупных природоохранных объектов: очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод, а также сети водоснабжения и водоотведения.

Новая станция биологической очистки сточных вод производительностью 100 кубических метров в сутки - первая станция с такой высокой производительностью на объектах АО «Транснефть - Приволга». Фото: АО «Транснефть - Приволга»

Александру Викторовичу ли не думать об экологическом наследстве? Мужчина - отец пятерых детей и уже дедушка. Старший сын, Вячеслав, тоже трудится в системе «Транснефть» - электромонтером. Второй сын, Константин, только что вернулся из армии. Дочки Кира и Валерия еще школьницы, но уже показывают разнообразные успехи: Кира - в художественной гимнастике, Валерия - в музыке. Младший Георгий пока дошкольник, но состоит во многих секциях. Каждый член большой семьи в чем-то успешен, и этот факт был отмечен на областном уровне: многодетная семья Хвостовых, как одна из лучших в регионе, получила награду Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. И это для Александра Викторовича - еще один повод для гордости.- В последнее время экологические нормы становятся все более жесткими, и это правильно, - считает Александр Хвостов. - Экология - это наше будущее. То, что мы оставим своим детям.