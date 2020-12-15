Полное расписание трансляций матчей 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ 2020/2021: на каких каналах покажут игры 16-18 декабря

Центральный матч тура – дерби двух столиц «Зенит» - «Спартак». Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Первая часть сезона чемпионата России по футболу подошла к концу, впереди остался один тур. Однако он обещает получиться не по-зимнему жарким. Игры пройдут в среду, четверг и пятницу, 16, 17 и 18 декабря. Представляем полное расписание телевизионных трансляций матчей 19 тура РПЛ и рассказываем, на каких каналах их посмотреть.

Главный матч тура, конечно, дерби двух столиц. В среду, 16 декабря, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Спартак». Огня между этими клубами хватает, но в этом году дополнительную интригу создает турнирная таблица. «Зенит» возглавляет ее с 38 очками, «Спартак» дышит подопечным Сергея Семака в спину с 35-ю баллами. Так что нас ждет бой за то, чтобы уйти на зимнюю паузу в ранге зимнего чемпиона. Покажут игру на общедоступном телеканале «Матч ТВ», а также на кабельном «Футбол 1». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В этот же день зрителей увидят еще противостояния «Сочи» и московского «Динамо» на «Фиште» и «Ротора» и тульского «Арсенала» в Волгограде. Первую встречу покажут по «Матч Премьер», вторую – по «Матч ТВ» и «Футбол 1». Обе игры начнутся в 18.00.

Во второй игровой день тура, который приходится на четверг, 17 декабря, продут четыре матча. На «Матч ТВ» покажут игры «Краснодар» - «Уфа» в 18.00 и «Ахмат» - «Рубин» в 20.00. А по «Матч Премьер» - «Химки» - «Локомотив» в 18.00 и «Ростов» - ЦСКА в 20.00. Последняя встреча интересна не только из-за турнирного положения команд – «Ростов» отстает от «армейцев» всего на два очка и в случае победы может уйти на зимнюю паузу на третьем месте. Ходят слухи, что этот матч станет последним для Виктора Ганчаренко в качестве главного тренера ЦСКА. Провал в Европе и семиматчевая серия без побед, похоже, вынудили руководство отправить белорусского специалиста в отставку. Говорят, об этом объявят как раз после игры с «Ростовом». На место Ганчаренко прочат Василия Березуцкого.

Программу 19 тура РПЛ завершит игра в Саранске, где терпящий бедствие «Тамбов» примет «Урал». У хозяев серьезные финансовые проблемы, а часть игроков отказывается выходить на игры. Непонятно, сможет ли «Тамбов» и дальше продолжать играть в РПЛ. Так что этот матч может даже стать последним для «волков» в этом сезоне.

Расписание трансляций матчей 19 тура чемпионата России по футболу РПЛ

16 декабря

18.00 «Сочи» – «Динамо». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

18.00 «Ротор» - «Арсенал». Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Футбол 1».

20.00 «Зенит» - «Спартак». Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

17 декабря

18.00 «Краснодар» - «Уфа». Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Футбол 1».

18.00 «Химки» - «Локомотив». Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

20.00 «Ахмат» - «Рубин». Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Футбол 1».

20.00 «Ростов» - ЦСКА. Прямая трансляция на телеканале «Матч Премьер».

18 декабря

18.00 «Тамбов» - «Урал». Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».