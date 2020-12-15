54 миллиарда направят в систему здравоохранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

15 декабря депутаты губдумы приняли во втором чтении бюджет Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. Журналист «КП-Самара» изучила документ и выяснила, на что будут тратить бюджетные деньги в 2021 году.

В следующем году региону придется жить с дефицитной казной – разница между доходами и запланированными расходами составит 7,7 млрд рублей. Ожидается, что доходы казны составят 195, 7 миллиардов рублей, а расходы - 203,5 миллиарда. Доходы могли бы быть больше, однако помешали экономические трудности, связанные с пандемией. Сумму выпадающих из-за экономических неурядиц доходов облминфин оценил в 15 миллиардов рублей. При этом в бюджете уже учли 53,6 миллиарда федеральных денег - они поступят в региональный бюджет безвозмездно, но расходовать их можно будет на конкретные целевые программы. Это самая крупная сумма федеральных поступлений в регион за последнее время.

В приоритете - социалка

Две трети бюджета – более 130 миллиардов направят на социальный блок. 27,8 миллиарда получит минздрав Самарской области. Из них 4,7 миллиардов потратят на стационары, 3,8 млрд – на амбулаторную помощь, 6 миллионов – на паллиативных больных, 1,6 млрд – на льготное лекарственное обеспечение. 105 миллионов потратят на скорую помощь. 2,1 миллиард – на модернизацию первичного звена здравоохранения. С учетом бюджета фонда ОМС общий объем расходов на здравоохранение в регионе в 2021 году достигнет 54 миллиардов рублей.

41,1 миллиард потратят на образование. В том числе на дошкольное образование 11,7 млрд, 18.1 млрд – на среднее образование, 4,2 млрд – на техникумы и колледжи. 3,6 млн направят на поддержку талантливых детей. 486 миллионов потратят на ремонт школ, миллиард – на организацию горячего питания для школьников.

41,9 миллиардов потратят на социальное обеспечение и поддержку демографии. В том числе на предоставление различных социальных выплат гражданам планируется направить 5,5 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей – на выплаты на детей от 3 до 7 лет.

- В бюджете в полном объеме учтены расходы на меры соцподдержки – выплаты, пособия, стипендии, приобретение жилья, - отметил министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. - Только на индексацию существующих мер поддержки направим более 170 млн рублей.

Садики и школы

11,3 миллиарда получит министерство строительства. Из них 585 миллионов минстрой потратит на дороги в новых районах для стимулирования строительства. 1,6 миллиардов потратят на переселение людей из аварийного жилья, миллиард – на благоустройство в муниципалитетах, 435 миллионов – на поддержку обманутых дольщиков. 1,3 млрд направят на строительство детских садов - планируется за три года возвести 11 новых садиков. Также за это время построят три новые школы – в 2021 году на это выделят 1,2 миллиарда.

39,5 миллиардов рублей получит минтранс. Из них 36,2 миллиарда потратят на строительство и ремонт дорог. На развитие пассажирского транспорта выделят еще 1,5 миллиарда.

На развитие сельского хозяйства потратят 3,1 миллиарда рублей, в том числе почти 180 миллионов – на мелиорацию.

В Самарской области продолжится ремонт и строительство дорог Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Играют одинаково – зачем платить больше?»

Минспорта получит 3,9 миллиарда рублей. По настоянию депутатов власти решили уменьшить финансирование футбольной команды «Крылья Советов» - на эти цели предусмотрено всего 600 миллионов.

- Независимо от объемов финансирования футболисты играют одинаково, тогда зачем тратить больше, - резонно заметили народные избранники.

1,9 миллиарда потратят на развитие культуры, 5,7 миллиардов – на энергетику и ЖКХ, на развитие промышленности и торговли предусмотрено всего 267 миллионов. На поддержку труда и занятости направят 2,7 миллиарда рублей, на обеспечение общественной безопасности – 1,4 млрд.

До 366 миллионов планируют потратить на содержание госслужащих. 357 миллионов направят в резервный фонд облправительства, 173 млн – в резервный фонд губернатора.

3,1 миллиард придется потратить на обслуживание госдолга.