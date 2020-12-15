«Везунчики есть, но это исключение»: руководитель поисково-спасательной службы Самарской области рассказал, чем опасна зимняя дорога

Фото ПСС СО

«Родились в рубашке»

- Весной приехали на ДТП. Водитель легкового автомобиля не пропустил КАМАЗ и «влетел» под него, при этом он резко затормозил, и в его машину врезалась еще одна. Автомобиль превратился в кусок металла. Не поверите, но водитель выжил. Он каким-то чудом вылетел через стекло и оказался между машинами в нише под КАМАЗом. Это спасло ему жизнь, но нам пришлось доставать его, разрезая металл. Не раз нам случалось видеть везунчиков, но такие ситуации скорее исключение, чем правило, - рассказывает руководитель поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь.

Специалисты ПСП СО приезжают на помощь, когда жизнь людей в опасности. Не редко им приходиться участвовали в ликвидации страшных ДТП. В техногенном отряде 35 человек. Все профессионалы, прошедшие необходимую подготовку. В спасательной группе 4-5 человек. Этого достаточно, чтобы справиться с большинством ситуаций. При ликвидации ДТП используют гидравлический инструмент, так как другие инструменты могут дать искру, а рядом с разлитым топливом это очень опасно.

- Время готовности к выезду спасателей - 1 минута. А дальше все зависит от того, как далеко от места нашей дислокации случилось ДТП и дождутся ли там нашей помощи. Да, мы едем со звуковым проблесковым маячком, но с учетом дорожного покрытия и метеоусловий быстрее еще никто не научился. ДТП случаются и ночью, и в непогоду. Мы иногда выезжали на тяжелые ДТП на трассу М-5 почти под Сергиевск. Это около 2,5-3 часов дороги. Поэтому водители всегда должны отчетливо понимать, что на дороге может сложиться такая ситуация, что помощь может просто не успеть, - предупреждает Олег Моцарь.

В разные времена года причина аварий своя: летом больше аварий из-за жары, когда люди становятся вялыми, невнимательными, а зимой - из-за гололеда.

- Осенью и зимой, когда дорога становиться скользкой, а люди еще не привыкли рассчитывать свой тормозной путь и скорость движения, увеличивается число ДТП с выездом на встречную полосу из-за заносов. Последствия таких аварий тяжелые, - отмечает Олег Моцарь. - Хорошо, что сейчас в некоторых пожарных частях есть гидроинструмент, и пожарные могут оказать помощь до нашего прибытия, ведь пожарные части есть в каждом районе области, но спеша на каждый выезд, мы рассчитываем только на себя.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» решаются вопросы сокращения времени реагирования пожарно-спасательных подразделений на ликвидацию дорожно-транспортных происшествий с момента сообщения о ДТП. Для ликвидации последствий аварий на вооружении пожарных частей поступают автомобили первой помощи, на базе УАЗ «Патриот». Они оборудованы всем необходимым для деблокирования возможных пострадавших и проведения других неотложных работ.

К сожалению, есть категория людей, которые становятся участниками страшных ДТП независимо от времени года.

– Это обычно люди молодые, которые не контролируют свои эмоции, скорость или находящиеся в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Этим людям ничего не страшно, - предупреждает Моцарь. - Они могут погубить и себя, и окружающих. Именно их нужно бояться. Мой отец говорил: «Хороший водитель - это не тот, кто умеет в заносе поворот проходить, быстро ездить, а тот, кто умеет распознавать дураков за рулем и вовремя уворачиваться от них». И я с этим согласен.

Зимняя дорога непредсказуема

Как отметил Олег Моцарь, зима опасная для автомобилистов тем, что сложно угадать, что у тебя под колесами, и как себя поведет машина на такой дороге. Зима в нашем регионе сложна тем, что покрытие всегда разное. Оно не бывает одинаково скользким или не скользким.

- Ледовое, снежное или снежно-ледовое покрытие… У зимней дороги столько особенностей! В зависимости от температуры воздуха и лед может быть разным: при сильном морозе - шершавым, вы спокойно проедете, если попадете в такую зону. А когда температура около нуля градусов, лед может быть покрыт водяной пленкой, что значительно ухудшит сцепление с дорогой. Рыхлый снег, накатанный - машины всегда будет тормозить по-разному. Водителю надо распознать, что находиться у него под колесами.

Руководитель поисково-спасательной службы признался, что иногда даже специально «пробует покрытие». Для этого он несколько раз тормозит, чтобы посмотреть, как поведет себя машина.

- Но перед тем как совершить такой маневр, необходимо посмотреть в зеркала заднего вида и убедиться, что вокруг и сзади нет машин, вы никому не помешаете и не создадите аварийную ситуацию. Это очень важно, - настоятельно предупреждает руководитель ПСС СО.

Еще одной причиной ДТП могут стать излишние реагенты на дороге.

- Все должно быть в меру. Если реагентов будет слишком много, на дороге образуются незамерзающая «каша» даже при температуре -18 и грязь летит на стекла, а «незамерзайки» часто подводят, дворники не справляются с грязью. В итоге у водителя ухудшается видимость, а это опасно.

КОМПЕТЕНТНО

Восемь советов, которые помогут избежать серьёзного ДТП:

- Нужно своевременно «переобуться». Зимние покрышки должны быть свежими и надлежащего качества. Со старением резина становиться на морозе более твердой, что сказывается на сцеплении с дорогой.

- Машину важно вовремя обслуживать. Перед зимой обязательно убедиться в исправности тормозной системы.

- Водитель должен всегда понимать, что зимой тормозить и разгоняться надо плавно, а при вхождении в поворот - сбросить скорость. Вспомните школьный курс физики, что такое масса и инерция.

- Просчитывайте ситуацию наперед. Смотрите на 100-200 метров на дорогу, в зависимости от скорости вашего авто. Потому что там происходит то, что случится с вами через несколько секунд и у вас есть эти секунды, чтобы принять решение, что сделать, чтобы избежать ДТП. - Машины - средство повышенной опасности, значит, водитель должен быть собран и всегда смотреть, кто едет на встречу. Бывает, что водители засыпают за рулем и выезжают на встречную полосу, а другие участники движения не успевают на это среагировать.

- На перекрестке всегда будьте готовы, ждите того самого «водилу», который полетит на запрещающий сигнал светофора или на желтый мигающий.

- Даже если у вас главная дорога, убедитесь, что вам уступают.

- Не уверен – не обгоняй.