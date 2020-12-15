«Теперь исследования станут еще удобнее»: в детской поликлинике Самары рассказали, чем им помог нацпроект

Еще одним приобретением стал многоканальный электрокардиограф

В детском отделении медсанчасти №2 Промышленного района обслуживаются более 15 тысяч детей и подростков от новорожденных до 18-летних, уже отпраздновавших свое совершеннолетие. С детьми работают десятки медицинских специалистов самой высокой квалификации.

- У нас очень хороший, дружный коллектив. Сейчас еще привлекаем молодых совместителей-ординаторов, очень охотно приходят ребята, и мы надеемся, что обязательно с нами останутся, - делится заведующая педиатрическим отделением МСЧ №2 Ирина Алешина. В ее «вотчине» в этом году настоящий праздник – благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение» в детскую поликлинику закупили современное и очень нужное оборудование.

Развитие детской медицины — одно из важных направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта в этом году 39 учреждений Самарской области, оказывающих медицинскую помощь детям, получат 89 единиц медицинского оборудования, в том числе тяжёлое: 2 компьютерных томографа, 10 рентгенов, 20 аппаратов УЗИ.

В развитии системы здравоохранения, в том числе – стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Конечно, огромную роль в этом сегодня играет национальный проект «Здравоохранение», который по социальным вопросам жители считают сегодня наиболее важным для нашей страны. Национальный проект, который инициировал Владимир Путин, конечно, позволил создать определенный задел системе здравоохранения, даже за этот короткий срок реализации нацпроектов», — подчеркнул глава региона/

Новое оборудование, поступившее в детское отделение МСЧ 2, поможет улучшить диагностику и лечение, сохранить жизнь и здоровье маленьких пациентов.

- Это стационарный и портативный аппараты УЗИ, электрокардиограф и автоматический рефрактокератометр. Они обладают высокими диагностическими возможностями и могут использоваться для проведения диспансеризации, профосмотров, планового и экстренного обследования детей, - продолжает Ирина Алешина.

О таком уникальном авторефрактометре в отделении давно мечтали: он позволяет провести обследование максимально точно и быстро, а это особенно важно при работе с детьми.

- Никакие другие методы не позволяют так точно провести обследование. Таблица не совершенна: дети могут запомнить буквы или же еще не уметь читать, не различить картинки. А здесь все полностью автоматизировано, ребенок не успевает устать. Аппарат подходит для объективного определения остроты зрения, наличия астигматизма, кривизны роговицы для подбора мягких контактных линз., - объясняет врач.

Новый аппарат УЗИ имеет полный комплект датчиков для проведения всех видов обследования, в том числе и у детей первого года жизни. У него хорошая визуализация, позволяющая с помощью разных насадок увидеть все органы ребенка, особенно это важно для проведения экг маленьким пациентам. Еще один аппарат имеет все те же самые преимущества, но кроме того он мобилен. Его можно брать на выездные обследования, переносить в пределах здания. И этом позволяет помочь маломобильным гражданам.

Еще одним приобретением стал многоканальный электрокардиограф, он может работать в ручном и автоматическом режиме, и крайне удобен для применения в детской практике благодаря электродам, компенсирующим активные движения ребенка.

Все новые аппараты можно подключать к компьютеру, скидывать данные на флешку или по почте. И самое важное, что благодаря покупке новой аппаратуры качество обследования пациентов значительно улучшилось.

- Теперь мы можем обследовать больше пациентов за короткое время и мамы с детьми уже это оценили, - резюмировала Ирина Алешина.