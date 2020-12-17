В Самарской области женщине вернули дочь после двух лет разлуки

Девочки пять лет, последние два года она жила с отцом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Нет, не хочу! Не пойду я! – 5-летняя Женечка (имя ребенка изменено. Прим.автора) ревет и вцепляется в отца. От мужчины ее отдирают сразу две женщины силой.

- Осторожно, вы же ребенка сломаете! – кричит кто-то за кадром.

Так в ноябре в Самарской области приставы, полиция и органы опеки исполнили решение суда, который постановил, что Женечка должна жить с мамой.

Напомним, история эта тянется с 2016 года. Илья Б. со своей возлюбленной Юлией Ш. расстались вскоре после рождения общей дочки Женечки. Девочка осталась жить с мамой.

- Я их полностью обеспечивал, а Юля пила и гуляла, ребенка при этом оставляла со старенькой бабушкой, пьющей сестрой или судимым дядей, - рассказывал ранее корреспонденту «КП-Самара» Илья Б. – В какой-то момент она запретила мне видеться с дочкой. Однажды я приехал – а ребенок опять в доме без мамы, но с ее сестрой. Худенькая, испуганная, тянет ко мне ручки и плачет. Я забрал ее и уехал.

По словам отца, когда он забрал девочку, она была очень худенькой и напуганной Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Это был 2018 год. После этого «битва» за Женечку перешла в судебную плоскость. Суды постановили, что девочка должна жить с матерью. Но при попытке передать ее от Ильи к Юле приставы, полиция, опека и психологи встречали жесткое сопротивление: причем, прежде всего, со стороны самой девочки, которая кричала, плакала и показывала всем своим видом, что боится маму.

- Мы подавали в суды иск о том, чтобы пересмотреть решение суда об определении места жительства с матерью в связи с невозможностью его исполнения, но его даже не стали рассматривать, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» адвокат Ильи Б. Ирина Доценко. – Мы надеялись, что интересы и благополучие ребенка в этой ситуации будет на первом месте. Но думая даже о худшем варианте развития событий, не могли предположить, что девочку оторвут от отца силой.

«Передача» ребенка от одного родителя к другому состоялась 12 ноября. В документах приставы напишут: «При виде мамы девочка сначала вела себя напугано, постоянно находилась на руках у отца. После беседы с психологом она успокоилась и стала общаться с мамой. Психолог предложила взять девочку на руки, после чего мама забрала ребенка и уехала домой. Тем самым осуществилась передача ребенка маме». Но видео с места событий демонстрирует совсем иную картинку: массовая истерия, потасовка, крики и испуганный ребенок в эпицентре всего этого.

Малышка сейчас восстаналивает связь с мамой при помощи психологов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Сама обстановка была стрессовой, да, Женечка плакала. Но когда мы уехали оттуда, быстро успокоилась и сказала мне: «Мама, а ты не такая плохая, как папа говорил», - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Юлия Ш. – Я не знаю, откуда взялись фантазии о том, что я плохо с ней обращалась. Ничего такого не было, я люблю дочь и очень по ней скучала. Когда мы приехали домой, где я переоборудовала под детскую целую комнату, Сашенька сразу пошла обустраиваться на новом месте. Сейчас она говорит, что не хочет к папе.

По словам Юли, она не планирует ограничивать общение дочери с отцом. Но не сейчас. Мама с дочкой работают с психологом, чтобы восстановить связь, утерянную за два года разлуки. После этого под присмотром специалистов, возможно, они начнут встречаться с отцом. «Мое счастье - моя дочурка», - написано у Юлии в соцсетях. На сей раз она Женечку из рук не упустит. Тем более, что Илья намерен продолжать борьбу за дочь, так как уверен, что ее здоровье и благополучие – не главный приоритет в мировоззрении его бывшей.

- Я не видел дочь больше месяца, пару раз мне позволили поговорить с ней по громкой связи, - объясняет Илья Б. - Я очень беспокоюсь за нее: Юля нигде не работает, на что живет - непонятно. А у дочки недавно врачи диагностировали проблемы с сердцем, мы были записаны к кардиологу на конец ноября. Сводила ли Юля ее к врачу - большой вопрос. Больше всего на свете я боюсь, как бы из-за наших с ней ссор не пострадал ребенок.

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