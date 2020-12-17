Идеи, которые меняют мир: как Сбербанк перешел к новой философии ответственного потребления

Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко. Фото: пресс-служба Поволжского банка Сбербанка

Инвесторы во всем мире всё чаще обращают внимание не только на финансовые показатели компаний, но и на то, какой углеродный след они оставляют в результате производства, какие социальные программы и инициативы поддерживают и претворяют в жизнь, как поддерживают людей с инвалидностью, как заботятся о своих сотрудниках. Чем больше предприятие уделяет внимание этим вопросам – тем более интересны его акции или облигации инвесторам, о чём давно свидетельствует мировая, а теперь и российская биржевая статистика.

В деловых кругах сегодня приобретает популярность подход, связанный с учетом в процессе принятия решений так называемых ESG-факторов (Environmental, social and corporate governance), т.е. социальных, экологических и этических принципов ведения бизнеса и корпоративного управления. ESG-повестка становится важным вектором развития для всех крупных международных компаний, и Сбербанк - не исключение. Для финансовой организации такой подход включает и зеленое финансирование, и управление соответствующими рисками, и вопросы, связанные с минимизацией собственного воздействия на окружающую среду, и инклюзивность, и многое другое. Подробнее о том, как эти принципы реализует банк нам рассказал председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Снижают негативное воздействие

В Сбере постоянно генерируются новые проекты, большинство из которых строится на запросах клиентов банка и собственных инициативах сотрудников. Идея сокращения потребления пластика, например, привела к тому, что использованные в отделениях банка пластиковые стаканчики стали перерабатывать в шариковые ручки. Готовится к запуску проект по переработке использованных или невостребованных банковских карт во вторичное сырье, из которого будут производиться оконные профили для отделений Сбера. Благодаря безбумажным технологиям в прошлом году Сбербанку удалось сэкономить около 600 млн листов бумаги. Это более 50 тысяч спасенных деревьев. Банк ставит перед собой цель увеличить к 2023 году долю отходов, отправляемых на переработку, до 40%.

- Реализуя комплексную ESG-стратегию, мы ставим перед собой множество задач, - говорит Александр Анащенко. - Это ответственное инвестирование, создание равной доступности всех наших продуктов и услуг для клиентов, обеспечение инклюзивности физических офисов и цифровой среды, развитие человеческого капитала и, конечно же, реализация экологических проектов. В части «Е» - заботы об окружающей среде - наши действия направлены на сохранение природного богатства, минимизацию энергопотребления, формирование «зелёной» экономики. К примеру, за последние три года Поволжский банк Сбербанка профинансировал целый ряд инновационных проектов в сфере возобновляемой энергетики - в частности, строительство солнечных электростанций в Астраханской и Самарской областях.

В октябре 2020 года у банка появился первый офис, работающий исключительно на «зелёной» энергии. Им стало центральное отделение Сбербанка в Ульяновске, которое ежемесячно потребляет порядка 90 тысяч кВт*ч. Теперь электрическая энергия, поставляемая на объект, производится на ветроэлектрических станциях.

Александр Анащенко отмечает, что, следуя принципам «зеленой» философии, Сбербанк увеличивает количество зеленых насаждений в стране. Только за 2020 год благодаря собственным акциям Поволжского банка Сбербанка или совместным с партнерами мероприятий было высажено свыше 2 тысяч деревьев. К примеру, минувшей весной в рамках экологического проекта #СБЕРегиприроду в городе Камышин Волгоградской области было высажено 82 саженца крымской сосны, занесённой в Красную книгу РФ. В городе нет лесов, поэтому идея разбить здесь лесопарк стала актуальным решением в борьбе с тенденцией опустынивания региона.

Чистый воздух – лучший подарок

Еще один город в Поволжье, где ощущается нехватка зеленых насаждений – Тольятти. Жарким летом 2010 года огонь здесь прошелся по 938 га леса, в том числе по его верховой части на площади 585 га. По разным оценкам, безвозвратно было потеряно 20-25% лесных насаждений города. После того, как громадную территорию удалось очистить от горельника, местные жители начали активно восстанавливать «зеленые легкие» промышленного центра. Присоединились к ним и сотрудники Сбербанка – в этом году вместе с компаний «ЭкоВоз» они устроили акцию «Лес памяти», высадив рядом с санаторием «Лесное» 1,5 тысячи саженцев ели и березы.

В этом году Сбербанк организовал акцию по сохранению популяции летучих мышей на территории Жигулевского заповедника им. Спрыгина. Фото: пресс-служба Поволжского банка Сбербанка

От экомышления – к экоповедению

- Мы понимаем, что каждый из нас несёт персональную ответственность не только за себя, но и за сохранность окружающей среды и ресурсов планеты. Поэтому в Поволжском банке Сбербанка мы пришли к общему мнению, что лучше дарить полезные и экологичные подарки. И начиная с конца прошлого года, мы дарим деревья. Они высаживаются волонтерами в выбранном районе, у каждого саженца есть GPS-координаты, по которым можно найти на карте место, где посажено дерево, - рассказывает Александр Анащенко.

Все мы являемся потребителями. Это естественно, но мы редко задумываемся о том, во сколько это обходится природе. Сколько киловатт-часов мы расходуем ежедневно, сколько воды - на приготовление еды, гигиену, уборку и т.д.

- Иногда стоит задать себе вопрос: насколько экономно мы используем еду, одежду и энергоресурсы? И после этого хотя бы на короткий период попробовать перейти к практикам экоповедения, постараться выработать у себя бережливые привычки. Начиная с небольших шагов, сформировать культуру разумного потребления - говорит Александр Анащенко.

Александр Анащенко и тележурналист Алексей Пивоваров обсуждают ESG-повестку с профессором финансов и венчурного капитала Стэнфордского университета Ильей Стребулаевым на онлайн-форуме МИР 2030. Фото: пресс-служба Поволжского банка Сбербанка

В офисах Сбербанка сегодня установлены урны для раздельного сбора отходов по основным видам (бумага, пластик, стекло, отработанные батарейки), которые затем отправляются на переработку. Помимо этого, ежегодно Сбербанк принимает участие в самой крупной всемирной экологической акции «Час земли». В этом году банк на час отключил световые вывески более чем в трех тысячах офисов по всей стране. Так компания пытается привлечь внимание населения к проблемам экологии.

В конце ноября Поволжский банк Сбербанка провел онлайн-форум «МИР 2030», где ведущие российские и мировые эксперты по устойчивому развитию - экологи, эко-активисты, урбанисты, профессора и руководители крупнейших предприятий, внедряющих в своё производство принципы ответственного потребления, рассказали о своем опыте.

Кроме того, в этом году также прошли благотворительные онлайн-викторины ко Дню Волги и Дню эколога. Последняя, к слову, собрала свыше тысячи игроков из 20 субъектов РФ. Согласно условиям игры, половина средств, собранных за участие команд в викторине, была направлена на реализацию экологических инициатив.

Решать сложные задачи

Буква S, Social, в стратегии ESG, подразумевает, что Сбер внимательно относится к потребностям людей и делает все возможное, чтобы каждому клиенту было комфортно, удобно, понятно. При этом председатель Поволжского банка Сбербанка уточняет, что доступная среда - это не только пандусы и кнопки вызова сотрудника.

- Любой человек, независимо от особенностей своего здоровья, должен иметь возможность свободно пользоваться любым продуктом Сбера — зайти в офис, на сайт или в мобильное приложение банка и получить необходимую услугу без ограничений. То, что называется безбарьерной средой», - говорит Александр Анащенко.

В обществе, к сожалению, распространено представление, что достаточно расширить дверные проемы для людей на колясках, проверить, чтобы во всех приложениях корректно работали программы экранного доступа, - и все. «Но нет, это постоянная и комплексная работа в этом направлении, а не разовая акция», - считает Александр Анащенко.

- Еще в прошлом году мы поставили себе задачу помочь клиентам с нарушениями слуха и зрения освоить наши цифровые продукты, да и в целом повысить финансовую грамотность. Из этого родился наш образовательный проект #ФинансыДоступно. В рамках него мы сделали серию видео для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видеоинструкции для людей с особенностями зрения, которые демонстрируют, как пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн с программой экранного доступа», - говорит Александр Анащенко.

Заместитель Председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Арнаутова поздравляет участников инклюзивного бала. Фото: пресс-служба Поволжского банка Сбербанка

Таким образом в Сбербанке разрушают еще один стереотип, что забота об особенных людях - это исключительно социальная или благотворительная задача. На самом деле комфортно должно быть всем и везде. Единственная разница заключается в том, что обеспечить удобство использования финансовых и нефинансовых сервисов для людей с особыми потребностями чуть сложнее. Но как отмечают в Сбербанке, они умеют решать сложные задачи.

О проекте #ESGначниссебя

Организаторы проекта – Поволжский банк Сбербанка и издательский дом «Комсомольская правда». Подробнее о том, как простые жители Самарской области вступают в ряды экоактивистов, читайте в предыдущих публикациях нашего проекта. И напоминаем вам, что каждый желающий рассказать о своем опыте экологической и социальной ответственности может сделать это в нашем официальном паблике Вконтакте. Переходите по ссылке, подписывайтесь на страницу КП-Самара делитесь своими историями на своей странице и в комментариях к нашим постам (не забудьте указать хештег #ESGначниссебя). За самый интересный рассказ и комментарий мы подарим отличный, а главное – очень полезный приз.