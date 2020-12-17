Самарские стройматериалы вошли в «золотую сотню»

Награда престижного конкурса — заслуга всего коллектива компании. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На престижный конкурс «100 лучших товаров России» предприятия Самарской губернии представляют свою продукцию с 1998 года. Этот год, хоть и непростой, исключением не стал: на федеральный этап соревнования вышли 11 компаний региона. Среди них - производители стройматериалов «Мягкая кровля» и «ЕТ-Пласт», принимающие участие в конкурсе не первый раз, и традиционно успешно.

«Мягкая кровля» представила на суд экспертной комиссии профессиональный рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал серии

«Армокров - премиум». Продукт признали лауреатом в номинации «Промышленные товары для населения», оценив его высокое качество: «Армокров – премиум» выдерживает большие амплитудные колебания температур и высокие механические нагрузки, обеспечивая долгосрочную, надежную и эффективную гидроизоляцию. Продукция самарского производителя «Мягкая кровля» сначала завоевала популярность жителей Самары и области, а теперь заслужила и признание независимых экспертов.

- Победа нашего предприятия в конкурсе «100 лучших товаров России» - еще один шаг в обеспечении российского рынка товарами, имеющими международный уровень качества, - считает главный инженер АО «Мягкая кровля» Артем Моисеев, отмеченный Почетным знаком «Отличник качества». – Факт, что наша продукция признается каждый год лучшей, говорит сам за себя. Качество всегда на высоте, и заслуга в этом принадлежит всему коллективу – ответственному, грамотному, способному решать самые сложные и интересные задачи.

Олеся Синатагина и Артем Моисеев награждены Почетным знаком «Отличники качества». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал дипломантом конкурса и очередной продукт предприятия «ЕТ-Пласт» - высококачественная теплоизоляция из пенополистирола. Авторитетное независимое жюри оценило ее эффективность и долговечность, которые достигаются благодаря уникальным свойствам пенопласта. Марку ППС13-Р-А используют для тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций как при строительстве зданий, так и на уже эксплуатируемых сооружениях.

- Плиты полистирольные теплоизоляционные - самый востребованный потребителями продукт в этом году, - рассказала обладательница Почетного знака «Отличник качества», заместитель начальника по производству АО "ЕТ-Пласт" Олеся Синатагина. – Плита ППС13 используется во всех видах утепления, поэтому и пользуется популярностью. И благодаря качеству, конечно – мы за него отвечаем, ведь на территории предприятия работает собственная аккредитованная лаборатория, которая строго контролирует все параметры продукции.

Кстати, в январе 2020 года завод «Мягкая кровля» вошел в состав международной группы компаний Soprema. Благодаря этому в Самаре скоро запустят новую линию итальянского производства для выпуска инновационных гидроизоляционных материалов. А это значит, что в недалеком будущем на конкурс «100 лучших товаров России» будут заявлены новинки - материалы, составляющие конкуренцию лучшим мировым производителям.