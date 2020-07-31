2020-07-31T13:01:53+03:00
Общество

Жигулёвские мамы выходят из декрета с новыми знаниями

В целом при содействии службы занятости населения Самарской области в этом году запланировано обучение свыше 800 мам
Поделиться:
Мамы из Жигулевска могут учиться не отрываясь надолго от домашних делМамы из Жигулевска могут учиться не отрываясь надолго от домашних дел
Изменить размер текста:

Уже 29 жительниц города Жигулевска завершили обучение в рамках национального проекта «Демография». Возможность бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающие детей-дошкольников, получили с 2020 года. Обучение организовано министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Всего за год планируется обучить 33 женщин, живущих в Жигулёвске.

В целом при содействии службы занятости населения Самарской области в этом году запланировано обучение свыше 800 мам. 440 человек сейчас в процессе обучения, 231 мама уже завершила занятия. Для участниц нацпроекта разработано порядка 60 образовательных программ, которые создавались с учетом потребностей мам. Наиболее востребовано повышение квалификации в сфере делопроизводства, учета кадров и финансового учета, информационных и цифровых технологий, юриспруденции, а также переподготовка в сфере услуг.

Мам Жигулевска заинтересовали образовательные курсы по управлению персоналом, бесконфликтному общению, кадровой и социальной работе, делопроизводству, бухгалтерии. Учитывая ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, курсы проходили в дистанционном или индивидуальном формате. По итогам обучения проводилось обязательное тестирование и защита курсовых работ.

Среди выпускниц – мама четверых детей Олеся Пурина. До декретного отпуска она работала юристом, после курсов поменяла сферу деятельности, теперь она – специалист по соцработе.

«Предложение своего работодателя приняла с радостью. Тем более, я понимала, что после пятилетнего декретного отпуска нужна профессиональная перезагрузка. Учитывая мою занятость по дому, дистанционный график занятий мне был очень удобен. Теперь, вооружившись знаниями, готова познакомиться с новой профессией специалиста по социальной работе. Уверена, у меня всё получится!» – поделилась впечатлениями Олеся Пурина.

Еще одна участница программы Светлана Исаева с профессией определилась давно. До декретного отпуска молодая мама работала ведущим специалистом отдела культуры администрации г.о. Жигулевск. «Повышение квалификации помогло взбодриться после декретного отпуска, настроиться на рабочий лад, направить мысли в нужное русло. Я считаю, что эта программа – очень полезное подспорье для молодых мам», – рассказала Светлана.

Услуга доступна женщинам, которые находятся в декретном отпуске с детьми до 3 лет, а также мамам с детьми дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях с работодателем, но не признанным официально безработными. Для мам, имеющих статус безработных, есть другие возможности переподготовки. Если женщина длительное время не работала и затрудняется с выбором конкретной программы обучения, перед направлением специалисты центров занятости предлагают пройти профориентационную консультацию.

Подробную информацию о программе переобучения и повышения квалификации женщин можно получить в центрах занятости населения Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Акрон» сменил технического партнера и показал новые форму и логотип
В Самаре перенесут деньги на социальных транспортных картах с июля на август
Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за грозы, шквалистого ветра и ливня
В Самаре с горожанами обсудят законность строительства картинг-трассы в парке Гагарина
Улицу Солнечную в Самаре открывают досрочно
В Самаре из-за перекрытия улицы Фрунзе автобусы и трамваи пустят в объезд
Пожар в «Трех Оленях» в Самаре: из ресторана эвакуировали 25 человек
В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора
Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах
В Самарской области 18-летний водитель без прав опрокинулся на легковушке в кювет и погиб
«Крылья Советов» поддержали фаната, которого отлучили от футбола из-за снятой маски
«Крылья Советов» назвали игроков, которые покинули команду перед матчем с «Балтикой»
В самарском парке Гагарина деревья закатали в асфальт
В Самаре цирк отремонтируют, чтобы он был не хуже нового Дворца спорта
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 132 пациента
В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63
В Самаре обсудили стратегию развития Промышленного района
Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области 31 июля
Как и где заразились коронавирусом еще 43 жителя Самарской области
В Самаре отменили «Метафест - 2020»
На речной переправе «Самара — Рождествено» увеличат число рейсов
«Торпедо» объявило о подписании экс-вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова
В Тольятти парень с друзьями устроил гонки на угнанной машине и размахивал ножом перед полицейским
43 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 31 июля
Экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев номинирован на звание лучшего игрока сезона РПЛ
ГТРК «Самара» стала триумфатором престижного конкурса «Мир права»
В Похвистнево снесли незаконный сарай во дворе многоквартирного дома
Небо упало на землю: в пятницу Самару накрыло ливнем с громовыми раскатами
В Самаре автомобиль после ДТП снес бетонный столб