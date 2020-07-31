Жигулёвские мамы выходят из декрета с новыми знаниями

Уже 29 жительниц города Жигулевска завершили обучение в рамках национального проекта «Демография». Возможность бесплатно повысить квалификацию или получить новую профессию мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающие детей-дошкольников, получили с 2020 года. Обучение организовано министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Всего за год планируется обучить 33 женщин, живущих в Жигулёвске.

В целом при содействии службы занятости населения Самарской области в этом году запланировано обучение свыше 800 мам. 440 человек сейчас в процессе обучения, 231 мама уже завершила занятия. Для участниц нацпроекта разработано порядка 60 образовательных программ, которые создавались с учетом потребностей мам. Наиболее востребовано повышение квалификации в сфере делопроизводства, учета кадров и финансового учета, информационных и цифровых технологий, юриспруденции, а также переподготовка в сфере услуг.

Мам Жигулевска заинтересовали образовательные курсы по управлению персоналом, бесконфликтному общению, кадровой и социальной работе, делопроизводству, бухгалтерии. Учитывая ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, курсы проходили в дистанционном или индивидуальном формате. По итогам обучения проводилось обязательное тестирование и защита курсовых работ.

Среди выпускниц – мама четверых детей Олеся Пурина. До декретного отпуска она работала юристом, после курсов поменяла сферу деятельности, теперь она – специалист по соцработе.

«Предложение своего работодателя приняла с радостью. Тем более, я понимала, что после пятилетнего декретного отпуска нужна профессиональная перезагрузка. Учитывая мою занятость по дому, дистанционный график занятий мне был очень удобен. Теперь, вооружившись знаниями, готова познакомиться с новой профессией специалиста по социальной работе. Уверена, у меня всё получится!» – поделилась впечатлениями Олеся Пурина.

Еще одна участница программы Светлана Исаева с профессией определилась давно. До декретного отпуска молодая мама работала ведущим специалистом отдела культуры администрации г.о. Жигулевск. «Повышение квалификации помогло взбодриться после декретного отпуска, настроиться на рабочий лад, направить мысли в нужное русло. Я считаю, что эта программа – очень полезное подспорье для молодых мам», – рассказала Светлана.

Услуга доступна женщинам, которые находятся в декретном отпуске с детьми до 3 лет, а также мамам с детьми дошкольного возраста, не состоящим в трудовых отношениях с работодателем, но не признанным официально безработными. Для мам, имеющих статус безработных, есть другие возможности переподготовки. Если женщина длительное время не работала и затрудняется с выбором конкретной программы обучения, перед направлением специалисты центров занятости предлагают пройти профориентационную консультацию.

Подробную информацию о программе переобучения и повышения квалификации женщин можно получить в центрах занятости населения Самарской области.