Крылья Советов - Балтика, 2 августа 2020 года: онлайн-трансляция, важные моменты матча 1 тура ФНЛ

Прямая онлайн-трансляция матча Крылья Советов - Балтика начнется 2 августа в 19.00 по самарскому времени со стадиона "Самара Арена". Команды встретятся в 1 туре ОЛИМП-ФНЛ. Эта лига начинается почти на неделю раньше, чем РПЛ. "Крылья" получили возможность сыграть в ней, заняв 15 строчку в турнирной таблице премьер-лиги в прошлом сезоне.

Прямую онлайн-трансляцию игры Крылья Советов Балтика 2 августа 2020 года покажут в Яндекс.Эфире. Однако, если по каким-то причинам вы не попали в число 4 тыс счастливчиков, которые посетят игру на Самара Арене и не можете наблюдать за поединком в трансляции непрерывно, КП-Самара расскажет об основных решающих моментах поединка, который, возможно, будет не менее захватывающим, чем некоторые матчи РПЛ.

Статистика личных встреч Крылья Советов - Балтика

Между собой команды встречались 12 раз - и в РПЛ, и в ФНЛ и в Кубке России. Пять раз побеждали самарцы, четыре раза - команда из Калининграда. В 2018 году Крылья обыграли Балтику дома со счетом 3:0 и уступили на выезде 1:0. А вот в сезоне 14/15 оба раза сильнее оказался волжский клуб и закончилась игра со счетом 0:2 (2:0). А до 98 года команды играли в РПЛ - с переменным успехом.

Составы команд Крылья Советов - Балтика 2 августа 2020

Среди новых игроков "Крыльев" - бывшие чертановцы вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков и Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев и Роман Ежов. В нападении есть выбор из Цыпченко и Сарвели. В "Крылья" вернулся и Сергей Божин. Пока что в команде тренируется Зиньковский, но его прочат "на выход" уже этим летом.

Прогноз на матч Крылья Советов - Балтика 2 августа 2020 года и ставки букмекеров

Букмекеры отдают чуть большее предпочтение хозяевам поля, на победу "Крыльев" предлагают коэффициент 2.00, на то, что игра закончится вничью - 3,5, на победу гостей - 4,2.

Но давать более точный прогноз пока сложно, ведь новые "Крылья Советов" Игоря Осинькина - темная лошадка. Сюда перешла половина "Чертаново", но как будут играть новые "Крылья" пока неясно и первая игра сезона будет в этом плане очень показательной. Тем более 4 августа в Самаре собираются решать дальнейшую судьбу клуба на совещании у губернатора - от конечного счета в первой игре зависит очень многое.

Текстовая онлайн-трансляция начнется 2 августа в 19.00. Не пропустите самые важные моменты игры.