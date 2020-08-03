АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает об отмене аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже права на заключение договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк, по Лоту №1, назначенного на 27.08.2020г.:

Лот 1:Часть здания, кадастровый номер: 63:34:0301006:105, назначение: нежилое, общей площадью 81,10 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер: 63:34:0301006:105, расположенное по адресу: Самарская область, Хворостянский район, с. Студенцы, ул. Новый Поселок, д.4. В аренду передаются нежилые помещения площадью 45,5 кв.м.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды: 11 (Одиннадцать) месяцев с даты подписания акта приема-передачи Объекта.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

2 457 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Минимальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 –

1 229 руб. 00 коп. (в том числе НДС 20%).

Сумма задатка – 2 457 руб. 00 коп.

Шаг аукциона на повышение – 122 руб. 80 коп.

Шаг аукциона на понижение – 245 руб. 60 коп.

Имущество находится на торгах по продаже.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.