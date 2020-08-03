2020-08-03T15:21:25+03:00
Общество

Фестиваль Сызранский помидор – 2020: подробная программа праздника

Ежегодный международный гастрономический фестиваль Сызранский помидор – 2020 состоится в новом онлайн-формате. Узнайте, как принять участие в его конкурсах, познакомьтесь с программой фестиваля
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Фестиваль Сызранский помидор - 2020 пройдет в онлайн-режиме.Фестиваль Сызранский помидор - 2020 пройдет в онлайн-режиме.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Фестиваль Сызранский помидор – 2020 все же состоится, в этом году он будет юбилейным, двадцатым по счету. Но из-за угрозы коронавирусной инфекции и запрета на массовые мероприятия его решено перенести в интернет-пространство, на площадку социальной сети ВКонтакте. Организаторы, опираясь на опыт Грушинского фестиваля, надеются, что в онлайн-формате гастрономический праздник соберет даже больше участников, чем обычно. Уже известно, в каких конкурсах горожане смогут принять участие удаленно. Это «Карнавальная винегреция», «Помидорное царство, «Томатные эмодзи», «Школа Томачо», «Сызранский гигант», пройдет и онлайн-выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Размещать фото и видео на конкурсы нужно до 16 августа, итоги фестиваля «Сызранский помидор» подведут 22 августа. Будут разыграны 1, 2 и 3 места, победителя в конкурсе зрительских симпатий определят по количеству «лайков» в соцсетях. О результатах конкурсов сообщат в официальной группе ВКонтакте и на сайте http://trubfest.ru.

Программа Сызранского помидора – 2020

Знакомьтесь с условиями конкурсов, в которых можно принять участие в рамках фестиваля:

«Карнавальная винегреция»

Хотите поучаствовать в этом конкурсе? Придумайте и создайте костюм на «томатную» тематику, подготовьте его видеопрезентацию, запишите ролик длительностью не более 5 минут. До 16 августа выложите пост на своей странице ВКонтакте с хештегом #КарнавальнаяВинегреция2020.

Карнавальная винегреция

Карнавальная винегреция

«Томатные эмодзи»

Нужно придумать оригинальный томатный смайлик, нарисовать его и разместить фото рисунка в социальных сетях с хештегом #Томатныеэмодзи2020 до 16 августа. Здесь победители будут определяться по возрастным категориям - до 7 лет, с 8 до 13 лет, от 14 лет и старше.

Томатные эмодзи

Томатные эмодзи

«Помидорное царство»

Это конкурс на украшение придомовой территории или приусадебного участка. Придумайте остроумную или оригинальную инсталляцию на томатную тему (например, забавное пугало), сделайте видеоролик не дольше 3 минут или фото и выложите в соцсеть ВКонтакте до 16 августа. Не забудьте добавить хештег #Помидорноецарство2020.

Помидорное царство

Помидорное царство

«Школа Томачо»

Поделитесь своим фирменным рецептом блюда из помидоров, запишите процесс его приготовления на видео (не более 5 минут) и выложите пост на своей странице ВКонтакте, добавив хештег #ШколаТомаччо2020. Таким образом, вы примите участие в конкурсе «Школа Томачо» в рамках фестиваля Сызранский помидор – 2020.

Школа Томачо

Школа Томачо

«Сызранский гигант»

Пожалуй, условия этого конкурса самые строгие. До 16 августа нужно отправить заявку в оргкомитет «Сызранского помидора» по электронной почте 338826@mail.ru и принести на экспертную комиссию для взвешивания и фотографирования выращенный вами помидор, который будет претендовать на звание самого крупного томата 2020 года.

Сызранский гигант

Сызранский гигант

Выставка «Город мастеров»

Чтобы принять участие в традиционной выставке «Город мастеров» в рамках фестиваля Сызранский помидор -2020, нужно разметить пост на своей странице ВКонтакте с фотографиями лучших изделий и описанием (не более 5 штук), приложить свое фото и указать хештег #ГородмастеровСызрань2020. По количеству лайков один из участников выставки получит приз зрительских симпатий.

Выставка "Город мастеров"

Выставка "Город мастеров"

ИСТОЧНИК KP.RU

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