Bitbon майнинг: прогрессивный алгоритм консенсуса Community Pos

Bitbon Майнинг

В данной статье вы найдете информацию о том, что представляет из себя майнинг по прогрессивному алгоритму Community PoS. Узнаете о преимуществах и недостатках алгоритма достижения консенсуса, рассмотрите как создается майнинговый пулл, для чего он необходим и как присоединиться к майнингу.

Что же такое Майнинговый пулл?

Майнинговый пул - это один или несколько Ассетбокс, принимающих участие в майнинге. Его идея заключается в объединении кошельков «майнеров». Каждый участник выбирает ассетбокс к которому он хочет подключиться, присоединяясь тем самым к майнингу. После чего, присоединяет к своему Ассетбокс следующих участников, и так по цепочке.

Первичный Ассетбокс называется корневым. Подключенные к нему – называются майнинговыми пуллами с первой линией подключения, следующие – со второй и так далее. Таким образом создается социальная мощность. Отличие Bitbon майнинга от остальных в том, что в нем может участвовать неограниченное количество Ассетбокс. Майнинговый пулл так же может состоять из Ассетбокс одного и того же майнера.

Доход от майнинга является гарантированным и зависит числа токенов в кошельке и от количества привлеченных новых пользователей, за счет этих показателей создается его мощность. Майнеры могут подключиться к любому из существующих Ассетбокс. Создание майнингового пулла гарантирует честное и справедливое распредиление прибыли между майнерами на Бит Трейд.

Преимущества алгоритма консенсуса Community PoS:

- Обеспечение поступления прибыли на Assetbox каждые трое суток.

- Каждое поступление вознаграждения будет точным и видимым.

- Быстрый доступ к информации о состоянии Ассетбокс в любое время дня.

Получать данные о работе майнингового пула майнер будет в Telegram с мессенджере с помощью Adviser. Майнер сможет воспользоваться своей аналитической панелью для доступа к статистики майнингового пулла в любой момент.

Более детально о строении системы

Алгоритм является усовершенствованной версией DPoS . Улучшить систему удалось за счет:

- Автоматического процесса деления прибыли всех майнеров.

- Создания рейтинга узлов для прекращения неправильной работы частей сети.

- Peer-to-peer – система созданная для коммуникации.

- Использование рейтинговой системы. Отказ от перераспределения верификации блочных элементов.

- Введение опции «отказ»,которая будет использоваться в случаях выполнения неизвестной операции.

Основная идея Bitbon майнинга – создать сообщество Майнеров, объединивших свои Ассетбокс в майнинговые пулы. Чем больше будет подключившихся пользователей к майнинговуму пулу, тем будет больший объем вознаграждения.

Цель алгоритма Community PoS — обеспечить процесс перераспределения publication, verification и storage, при достаточном уровне производительности сети. Каждый участник майнинга Bitbon привлекает новых участников. Таким образом, способствует развитию сообщества.

Выводы

Участие в майнинге Bitbon – дополнительная возможность повысить свой доход как для новичка, так и для профессионального майнера. Майнинг гарантирует честное вознаграждение, которое будет распределено между всеми участниками, согласно вложенным средствам и усилиям. Майнинг трансформировался и смог доказать, что является прогрессивным способом дополнительного заработка.

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