Ловили пьяных, попались фальшивые номера: как в Самаре прошел антиалкогольный рейд

С начала года на дорогах Самарской области погибли 158 человек, львиная их доля - по вине нетрезвых водителей. Полиция организовала масштабные профилактические мероприятия по всему региону, операции дали название “Контроль трезвости”. В Самаре водителей проверял лично начальник областной ГИБДД Юрий Некрасов.

Встали в ряд. Ждем нарушителей

На 22 Партсъезда по направлению от мечети к «Парк Хаусу» полиция выставляет оранжевые конусы. “Прямо как на автодроме”, - шутят между собой журналисты. Почти сразу один из конусов попадает под бампер красненькой иномарки. Девушка за рулем только руками разводит: не вписалась чуть-чуть в указанные рамки. Окружающие подшучивают: “завалила экзамен, идите на пересдачу”.

Инспектор ГИБДД “спасает” конус, потом проверяет у водителя документы. Результат вполне ожидаемый: права девушка действительно получила недавно.

Движение по ул.22 Партсъезда сузили до 2 полос, чтобы проверять каждую машинуФото: Александра БУДАЕВА

- Добрый вечер, капитан полиции Иванов. У нас проходит мероприятие «Контроль трезвости», как себя чувствуете? Ничего запрещенного не потребляли? Нет? Тогда всего хорошего, - по такому сценарию проходит большинство диалогов в это вечер. Задача полицейских - остановить автомобиль, оценить, управляет ли машиной трезвый человек, и отпустить водителя как можно скорее. Разумеется, если он ничего не нарушает.

Чтобы проверить максимально возможное число автолюбителей, проезжую часть сузили до двух полос, сотрудники ГИБДД выстроились друг за другом, и как только передняя машина доезжает до первого из них, дается сигнал “стоп”, и весь “паровозик” тормозит.

Не наказать, а предотвратить

Только по Самаре с начала года зафиксировано уже 48 ДТП, которые произошли по вине пьяных водителей, по области - 142, это на 4% больше, чем в прошлом году.

Места для проведения рейда выбирали после длительного анализа: смотрели, пьяных останавливали чаще и на каких улицах они попадают в ДТП с завидной регулярностью. Так в каждом из городов и районов Самарской области определяли точки для расстановки патрулей.

Сотрудники ГИБДД должны были работать очень быстро, чтобы не слишком задерживать поток машинФото: Александра БУДАЕВА

Интересно, что за несколько дней до проведения «Контроля трезвости» сотрудники ГИБДД разослали пресс-релизы и просили журналистов предупредить всех о том, что такое мероприятие будет проводиться.

- Мы сознательно проинформировали всех об этом мероприятии в надежде, что многие любители выпить поостерегутся садиться за руль, - объяснил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Юрий Некрасов. - Главный результат, которого мы хотим сегодня достичь, - это исключить ДТП с участием пьяных водителей. К сожалению, они в Самарской области регистрируются практически ежедневно.

Юрий Некрасов лично встал в ряды сотрудников ДПС, тормозивших машины. Первый остановленный водитель заявил, что не пьет, не курит и ведет здоровый образ жизни. Ему пожелали счастливого пути и отпустили. Второй автомобиль, очевидно, останавливаться не хотел. Потом водитель долго не опускал стекло. Сотрудники ГИБДД напряглись.

- Добрый вечер, начальник Управления, полковник полиции Некрасов. Проводится операция «Контроль трезвости», предъявите документы.

Начальник областной ГИБДД Юрий Некрасов (на фото справа) лично принял участие в "Контроле трезвости"Фото: Александра БУДАЕВА

За рулем – гость из ближнего зарубежья, он тянется к бардачку, Юрий Некрасов в это время заглядывает в салон, потом делает знак своим подчиненным заняться водителем. Машину велено поставить к обочине, в глазах водителя мелькает мысль «А может быть ну их?», но тут он видит стоящих возле сотрудников ГИБДД бойцов спецподразделения ГРОМ. Лиц бравых ребят не видно, но один их вид внушает трепет и желание подчиняться. Машина останавливается там, где велено, после этого полицейские начинают оформлять протокол – в салоне двое детей, а детского удерживающего устройства нет ни одного.

Пьяного все же нашли

Чтобы процесс документирования нарушения проходил быстрее, эту миссию возложили на отдельных сотрудников. Рядом с ними «мнутся» и тоскливо глядят по сторонам водители, которым не посчастливилось оказаться в этот вечер в этом месте.

- Меня остановили из-за сеток на окнах, впервые слышу, что их нельзя устанавливать, - рассказывает водитель Toyota Land Cruiser.- Про тонировку я знал, а что сетки нельзя, впервые слышу. Зачем же продают тогда?

Чтобы оформлять протоколы быстрее, были выделены отдельные сотрудникиФото: Александра БУДАЕВА

Спрашиваю у «проштрафившихся», что они думают по поводу подобных рейдов. Высказывания в основном негативные: мол, какой пьяный сунется сюда, весь город уже переполошился, какой толк?

- И вообще, я считаю, что нужно просто медленнее по дорогам ездить, - заявил один из водителей. К слову, обладатель довольно дорогой и мощной иномарки.

- Хорошо, вы будете ехать медленно, а окружающие? Вдруг пьяный лихач наперерез ринется?

- Тогда предчувствие какое-то должно быть, как же без него ездить вообще?

В этот вечер предчувствия «обманули» более трех десятков водителей. Только за один вечер сотрудники ГИБДД оформили 32 нарушения: по 10 протоколов за тонировку и управление автомобилем с неисправностями, по 3 протокола за нарушение правил перевозки грузов и за попытку скрыть госномера машины, 2 – за неправильную перевозку детей в салоне и по одному протоколу за отсутствие страховки, выезд на встречную полосу, отсутствие водительских прав и… отказ от медосвидетельствования.

Для участия в рейде привлекли бойцов спецподразделения ГРОМФото: Александра БУДАЕВА

Пьяный водитель "попался" в районе Планового института - там полицейские организовали еще один "пункт досмотра". За рулем автомобиля был мужчина, рядом с ним сидела женщина, оба были насколько "не в себе", что даже объясниться со стражами порядка на литературном языке. Тем не менее, водитель отказался от медицинского освидетельствования. Не наго составили протокол, машину отправили на штрафстоянку. Теперь мужчине придется заплатить крупный штраф и надолго превратиться в пешехода.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

158 человек погибли в ДТП с начала года, это на 11% больше, чем в 2019 году

142 ДТП в 2020 году произошли по вину пьяных водителей, это на 4% больше, чем в прошлом году

48 «пьяных» ДТП зафиксировано в Самаре в этом году

32 нарушения оформили сотрудники ГИБДД по итогам «Контроля трезвости».