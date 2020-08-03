Отдых во время беременности: как насладиться отпуском без вреда для будущего малыша

Лето в самом разгаре и так хочется успеть насладиться им в полной мере: отправиться на море или в горы, побывать в новых странах, попробовать местную кухню. А уж если впереди отпуск декретный, то сейчас особенно хочется успеть в полной мер вкусить все разнообразие жизни. Но у будущих мам неизбежно появляется вопрос: куда же лучше отправиться отдыхать во время беременности? Как сделать так, чтобы не навредить малышу? Вместе с акушером-гинекологом Анастасией Лазаревой разбираемся в этих вопросах вместе с будущими мамами.

Первым делом – здоровье ребенка

Вся беременность разделяется на три триместра. Первый из них самый опасный и требующий максимального внимания к своему здоровью от будущей роженицы. Именно до 9 недель беременности, на этапе активного органогенеза, закладываются ткани и органы будущего человека. Формирование плаценты и, соответственно, закладка ее возможной патологии, приходится тоже на первый триместр. Наибольший процент прерываний беременности также приходится на первый триместр. Поэтому первый триместр по праву заслуживает максимального внимания и априори не рекомендуется для активных разъездов и путешествий.

Во втором триместре (с 13-27 недель) после законченного процесса плацентации (формирования плаценты) к 16 неделям, благополучно пройденного ответственного первого триместра, будущих родителей начинают посещать мысли об отдыхе. Именно второй триместр - наиболее благоприятное время для осуществления путешествий. После 28 недель (в третьем триместре) беременная нуждается в более частом наблюдении, поэтому поездки чаще всего разрешаются по строгим показаниям.

Лучше всего не выбирать для поездок слишком отдаленные локации: желательно, чтобы путь к месту отдыха не занимал больше 4 часов перелета, суток по железной дороге или 7-8 часов в машине.

В самолет – антиварикозные чулки

Стоит отметить, что каждый вид транспорта требует соблюдения определенных правил. Вот несколько лайфхаков для успешного перелета дам в «интересном положении»:

- старайтесь не летать в одиночестве, близкий человек сможет оказать срочную помощь и поддержит при стрессе или испуге;

- по возможности старайтесь отдавать предпочтение бизнесс-классу, при отсутствии возможности выбирайте места около прохода в начальных рядах;

- запаситесь удобными ортопедическими подушками для головы и шеи, удобной хлопчатобумажной одеждой, не сковывающей движения, удобной обувью, которую можно легко снять и надеть во время полета;

- приобретите заранее и используйте в полете антиварикозные чулки;

- не пейте много кофе, чая до и во время полета; пейте побольше чистой минеральной воды без газа (0,5 л до взлета и 0,5л после приземления как минимум);

- по рекомендации доктора возможен прием так называемых антиагрегантов до взлета (обсуждается строго с врачом);

- во время полета вставайте и ходите по салону один раз в час;

- никогда не пристегивайте ремни безопасности на животе, их стоит закреплять под животом;

- никогда не совершайте перелеты при наличии абсолютных противопоказаний; классическими из них являются предлежание или низкое расположение плаценты, артериальная гипертензия и тяжелая анемия беременной.

В каждом конкретном случае вопрос о данном виде транспорта решается индивидуально с вашим акушером-гинекологом. И, конечно же, не забывайте брать с собой личные документы, обменную карту и справку от доктора на разрешение перелета, иначе рискуете быть не принятыми на борт. Многие авиакомпании могут действительно отказать в перелете беременной женщине на весьма ощутимом сроке без данных документов. Летать можно до 34 недель, больше данного срока перелеты не рекомендуются в связи с высоким риском возникновения осложнений беременности (в некоторых авиакомпаниях только до 28 недель).

За руль сажаем будущего папу

Также врачи не рекомендуют беременным женщинам ездить за рулем на длинные расстояния.

- Мозг беременной женщины в первую очередь настроен на сохранение беременности и при длительной сосредоточенности на дороге может выдать неоднозначную реакции, - считает врач.

Во-первых, длительное положение сидя создает большую нагрузку на позвоночник, сосуды ног и малого таза. Во-вторых, путешествие автотранспортом часто сопровождается тряской, даже при идеальном состоянии дороги, и это негативно может сказаться на течении беременности. В-третьих, во время такой поездки возможны затруднения в виде укачивания, что ухудшит общее самочувствие и омрачит приятные впечатления от путешествия. Поэтому остановки во время путешествия на авто необходимы через каждые 100-150 км с возможностью пройтись в течение 5-10 минут.

Путешествие поездом это самый благоприятный вариант для беременной. Тем не менее будущей маме желательно выбирать максимально комфортные условия путешествия (купейный или СВ-вагон). В поезде можно полежать, отдохнуть, разгрузив позвоночник, сосуды ног и малого таза (для профилактики варикоза и геморроя).

Речные и морские круизы могут быть вполне комфортными для будущей мамы. Однако они могут таить в себе несколько неожиданностей, особенно для тех, кто никогда не путешествовал таким способом. Чаще всего это укачивание с тошнотой и рвотой, а также страх перед водой. Если до беременности будущая мама переносила такой способ передвижения хорошо, то, скорее всего, (при нормально протекающей беременности) неожиданностей не будет, но возможно изменение самочувствия не в лучшую сторону.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ БЕРЕМЕННЫМ НА ОТДЫХЕ

Во-первых, беременным нельзя заниматься дайвингом. Даже если до беременности вы профессионально ныряли и покоряли довольно внушительные глубины. Во время беременности в норме происходит перераспределение жидкости в периферийных тканях и при всплытии будущая мамочка подвержена высокому риску развития декомпрессионной болезни. Вдыхаемый из баллона и накопленный азот задерживается в этих тканях, повышая риск возникновения у беременной аквалангистки декомпрессионной болезни. Более приемлемым для любителей понырять во время беременности будет сноркелинг - вид плавания под поверхностью воды с маской.

Во-вторых, исключаются прыжки в воду с вышки, катание на водных аттракционах, подпрыгивающих вместе с развлекающимися туристами на волнах. Думаю, что здесь можно обойтись без комментариев.

В-третьих, исключаются прогулки на лошадях или занятия конным спортом в том случае, если вы сидели на лошади считанные разы в своей жизни, или вовсе не сидели. Всевозможные аргументы в пользу работы различных групп мышц при катании на животном тают под натиском угрозы потери беременности. Поверьте, что очень сложно предугадать действия животного (пусть даже столь умного и красивого как лошадь), особенно если вы никогда с ним не общались прежде. И это не лично мое мнение. Даже профессиональные наездницы стараются на пятом - шестом месяце беременности покинуть седло, что уж говорить о любителях.

В-четвертых, не стоит взбираться на скалы, обгоняя альпинистов. Конечно же, лучше гор могут быть только горы. Но спокойная прогулка по гористой местности подарит вам не меньше горного воздуха и наслаждения видами величественного творения, нежели «преодоление себя» при покорении очередной скалы.