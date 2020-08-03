2020-08-03T15:07:27+03:00
Здоровье

Лапароскопия в Самаре: что это такое и для кого подходит?

Узнали, какие возможности открывает лапароскопическая гинекология и кому может помочь этот способ
Кристина АДАЕВА
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Будьте здоровы!Будьте здоровы!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Лапароскопия - это один из видов современных хирургических манипуляций, при котором без разреза, с помощью оптических приборов (гастроскопа или лапароскопа) врач может осмотреть органы изнутри. Когда применяют такой и чем он заключается, подробнее рассказала врач гинеколог-хирург Клинического госпиталя ИДК Оксана Помазанова.

- При диагностической лапароскопии, осмотрев органы брюшной полости, врач подтверждает или отвергает какой либо диагноз, или проверяет, например, проходимость маточных труб. При оперативной лапароскопии врач устраняет обнаруженные патологические изменения, - рассказывает врач.

Сейчас лапароскопическая гинекология — новая возможность борьбы с гинекологическими заболеваниями, позволяющая сократить сроки выздоровления и не оставляющая косметических дефектов на теле пациентки.

- С помощью лапароскопического доступа, а значит без разрезов, можно делать практически все те же операции, которые проводятся открытым способом, - отмечает Оксана Помазанова.

В числе таких процедур:

удаление различных кист яичников;

разделение спаек и восстановление проходимости маточных труб;

удаление узлов миомы (с сохранением матки);

удаление тела матки и придатков матки;

операции на маточных трубах при внематочной беременности.

Лапароскопический инструмент для проведения малоинвазивных хирургических операций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лапароскопический инструмент для проведения малоинвазивных хирургических операцийФото: Алексей БУЛАТОВ

- Операций без разреза отличаются малой травматичностью, кратковременностью пребывания пациентов в стационаре, всего 2−3 суток, относительно быстрым восстановлением здоровья и трудоспособности после вмешательств, - добавляет врач гинеколог-хирург. - В период заживления раны отсутствуют сильные болезненные ощущения, что может избавить от необходимости назначения сильнодействующих обезболивающих. Кроме того, отсутствуют послеоперационные рубцы, что особенно немаловажно для прекрасных дам.

Лапароскопию часто применяют в Клиническом госпитале ИДК. Здесь всегда заботятся о пациентах, а в период сложной эпидемиологической ситуации уделяют значительное внимание также инфекционной безопасности пациентов и медперсонала.

- В Клиническом госпитале ИДК создаются все условия для оказания максимально безопасной помощи. Мы не принимаем пациентов с признаками ОРВИ! На входе измеряем температуру каждому посетителю. Все палаты госпиталя 1- и 2х- местные с уникальной вытяжной системой кондиционирования. То есть весь воздух очищается без смешивания между палатами, - рассказывает врач.

При плановом поступлении в стационар пациентов просят не более чем за 7 дней пройти обследование на наличие коронавирусной инфекции. При экстренном поступлении в госпитале есть возможность в течение 30-40 мин. определить наличие covid-19 с помощью экспресс метода.

- Дополнительным требованием для поступающих на стационарное лечение, а также для партнеров в родах, является выполнение КТ легких,исключение только для беременных. КТ- основной метод диагностики covid-19. Обследование можно сделать в госпитале в любое время суток, а для партнеров с 50% скидкой, - отмечают в Госпитале.

Для медицинского персонала разработаны свои требования инфекционной безопасности. Кроме обязательного ношения масок, перчаток, обработки рук антисептиками, врачи еженедельно сдают мазки методом ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В госпитале предусмотрено разделение потоков пациентов, что позволяет нам говорить о безопасности и комфортности пребывания больных в стационаре в послеоперационном периоде.

Записаться на прием к специалистам Клинического госпиталя ИДК позвоните по телефону: 8-800-600-9-006.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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