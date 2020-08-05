2020-08-05T08:53:30+03:00
Происшествия

«Радует, что еще есть такие неравнодушные люди!»: в Сызрани полицейские спасли семью из пожара

Местные жители восхищаются поступком силовиков, а в руководстве МВД сейчас решают вопрос об их поощрении
Михаил ГОРЮНОВ
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Отличившихся сотрудников собираются поощритьОтличившихся сотрудников собираются поощритьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Жуткая трагедия едва не произошла в Сызрани в ночь с 1 на 2 августа. На улице Западной на территории частного дома разыгрался пожар, и быть беде, если бы не героический поступок местных силовиков, сумевших оперативно сориентироваться и спасти жильцов.

Трое сотрудников отдела полиции № 32 МУ МВД России «Сызранское» — майор Михаил Николаев, старшина Алексей Финогин и старший сержант Геннадий Езофатов — при несении ночной службы проезжали по улице Западной, когда заметили густой дым. Шел он из-под крыши одной из надворных построек во дворе частного дома.

Правоохранители подъехали к месту происшествия и увидели, что ситуация с каждой секундой становится все хуже. Медлить нельзя, действовать необходимо очень быстро.

— Они сообщили пожарным о случившемся и принялись спасать людей, находившихся в частном доме. Стучали в окна, подручными средствами преграждали путь огня к жилому строению, — рассказывают «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Действия стражей порядка оказались эффективными. Хозяева проснулись. Незваные, но нужные гости в погонах помогли им быстро собрать важные вещи и документы. После этого полицейские жильцов отвели на безопасное расстояние, а сами продолжали бороться с пламенем до приезда представителей МЧС.

К счастью, никто не пострадал. Благодарность владельцев жилища не знает границ.

— Если бы не отважность парней, нас могло бы уже не быть. Ребята, спасибо вам большое за помощь. Радует, что в наше непростое время еще есть люди, неравнодушные к чужому горю! — письмо с такими словами отправила в адрес героев спасенная тогда женщина.

Сами мужчины скромничают. Они делятся, что просто выполняли свой долг и не могли пройти мимо. Тем не менее сейчас в руководстве МУ МВД решают вопрос о том, чтобы поощрить отважных парней, которые спасли из пожара целую семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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