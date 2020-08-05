День физкультурника 2020 в Самаре: программа праздника

День физкультурника 2020 в Самаре было разрешено провести, но с условием соблюдения коронавирусной безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора. Главные события, приуроченные к этому празднику, пройдут 8 августа. Но будут и мероприятия, которые продлятся до середины месяца. Чтобы стать участником или болельщиком соревнований и конкурсов, познакомьтесь с программой Дня физкультурника в Самаре.

Баскетбольный турнир «Оранжевый мяч»

8 августа в парке Гагарина пройдет ежегодный всероссийский турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч», приуроченный ко Дню физкультурника 2020 в Самаре. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией было решено ограничить количество команд-участниц.

Для возрастной категории среди мужчин старше 2001 года рождения – не более 16 команд. Для женщин старше 2001 года рождения – не более 8 команд.

Также для юношей и девушек 2002-2003 года рождения – соответственно: не более 16 и 8 команд.

Среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения смогут принять участие не более 8 команд.

В случае если на турнир зарегистрируются больше команд, чем разрешено, к соревнованиям будет допущена команда с наивысшим результатом.

Чтобы принять участие в турнире «Оранжевый мяч», нужно зарегистрировать команду по ссылке. В команде должно быть не менее 3 игроков с подтвержденным аккаунтом.

8 августа пройдет турнир "Оранжевый мяч"Фото: Антон СЕНЬКО

Онлайн-соревнования по шахматам

Не стоит забывать, что шахматы тоже спорт, интеллектуальный. 8 августа в Самаре развернутся блиц-соревнования на черно-белых досках, посвященные Дню физкультурника. Шахматный турнир пройдет в новом онлайн-формате, на площадке сайта chessking.com. Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо пройти регистрацию на сайте. Как это сделать, можно прочитать здесь. Участниками турнира могут стать спортсмены-шахматисты, жители Самарской области.

Для участия в шахматном турнире, 8 августа нужно быть на сайте в 11.55. За минуту до начала турнира компьютер будет делать жеребьевку спортсменов. Тех, кого в это время не будет на сайте, программа вычеркнет из соревнований. В 12.00 начнется 30-секундный отсчет времени к началу шахматных сражений.

На онлайн-соревнованиях в честь Дня физкультурника 2020 в Самаре будут разыграны три призовых места, победителей наградят памятными призами, дипломами и медалями.

Связаться с оргкомитетом шахматного турнира можно по электронной почте samchess@yandex.ru или телефону (846) 338-00-44.

Шахматы - интеллектуальный спортФото: Антон СЕНЬКО

Онлайн-соревнования по шашкам

Еще одно соревнование в честь Дня физкультурника в Самаре в 2020 году пройдет в интернет-пространстве. 9 августа самарцев приглашают сыграть в русские шашки (молниеносная игра). Принять участие в онлайн-турнире смогут спортсмены-шашисты, жители Самарской области. Для этого нужно пройти регистрацию на интернет-портале www.playok.com, которая начнется за 15 минут до начала соревнований. Условия регистрации можно посмотреть здесь. Организаторы турнира предупреждают, что играть нужно честно - не использовать различные шашечные программы и подсказки со стороны, уважительно относиться к соперникам.

На сайт, где развернутся соревнования, нужно зайти не позднее 18.55, за 1 минуту до старта турнира начнется жеребьевка. Тех, кого к этому времени не будет на сайте, программа вычеркнет из списка. 9 августа в 19.00 начнется 5-секундный отсчет времени до начала соревнований.

Соревнования будут проходить по возрастам: среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин. Разыграют три призовых места, победители получат кубки, дипломы и медали.

Обратная связь с оргкомитетом шашечных соревнований по электронной почте don-samara76@mail.ru и телефону 8-927-008-47-27.

Конкурс фигур из песка «ГТО 2020»

В честь Всероссийского Дня физкультурника жителей Самарской области приглашают на творческие соревнования. С 1 по 9 августа у всех желающих (независимо от пола и возраста) есть возможность принять участие в конкурсе фигур из песка на тему «ГТО 2020».

Перед участниками стоит задача - выполнить творческую работу, посвященную ГТО, и разместить фотографии или видео фигуры на своей странице ВКонтакте или Instagram с хэштегом: #20гто20 до 14 августа. Для создания инсталляций, кроме песка, можно использовать вспомогательные материалы - камень, бумагу, ткань, ветки и т.д. Обязательным условием конкурса является присутствие слова «ГТО 2020» в работе.

Итоги конкурса будут подводиться 14 августа. Победителей и призеров определят в двух категориях:

- личное первенство – 1 участник;

- командное первенство – не более 3-х человек в команде.

В 2020 году пройдут творческие конкурсы, посвященные ГТОФото: Антон СЕНЬКО

Конкурс рисунков на асфальте «Путешествуй в лето с ГТО»

Для младших школьников ко Дню физкультурника 2020 в Самаре также подготовили творческие состязания. Конкурс рисунков на асфальте на тему «Путешествуй в лето с ГТО» будет проходить для двух возрастных категорий: 6-8 лет и 9-10 лет. Обязательное условия – присутствие на рисунке слова «ГТО».

Чтобы принять участие в художественном конкурсе, нужно нарисовать на асфальте рисунок цветными мелками, сфотографировать его и разместить в конкурсном альбоме на официальной странице регионального оператора комплекса ГТО ВКонтакте - «ГТО в Самарской области».

Победитель конкурса определится по числу «лайков» в группе ГТО. Голосование по конкурсу завершится 10 августа в 10.00.

Программа Дня физкультурника 2020 в Самаре будет пополняться. Следите за обновлениями!