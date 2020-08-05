2020-08-05T14:17:27+03:00
Спорт

Тамбов – Ростов 8 августа 2020: прогноз на матч 1 тура РПЛ

Прогноз на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ Тамбов – Ростов, который пройдет 8 августа на стадионе «Мордовия Арена»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи «Ростов». Фото: ФК «Тамбов».Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи «Ростов». Фото: ФК «Тамбов».
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Прогноз на матч 1 тура РПЛ ТамбовРостов 8 августа 2020 – 0:2.

Первый тур чемпионата России по футболу стартует уже в эту субботу, 8 августа, двумя матчами. Один из них пройдет в Саранске, где «Тамбов» примет «Ростов». Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды решали диаметрально противоположные задачи. «Тамбов» до последнего бился за выживание, а «Ростов» боролся за Лигу чемпионов. При этом если первым коронавирус помог остаться в элите российского футбола (из-за COVID-19 в «Сочи» в ФНЛ вылетели «Крылья Советов»), то вторых зараза подкосила. После обнаружения вируса в стане южан команда Валерия Карпина так и не смогла нащупать свою игру и финишировала на пятом месте. Впрочем, все не так уж и плохо – эта позиция дает возможность сыграть в квалификации Лиги Европы.

Между сезонами РПЛ в этом году было всего две недели паузы, поэтому клубы толком не успели укрепиться. Однако изменения в «Тамбове» все-таки произошли и весомые. Вернулся в «Спартак» арендованный Георгий Мелкадзе, который был одним из лидеров атак «волков» второй половины прошлого сезона. Зато команду пополнили опытнейший вратарь Сергей Рыжиков, украинский полузащитник Виталий Балашов, выступавший за донецкий «Олимпик», а также экс-форвард «Сочи» Александр Караетян.

«Ростов» обошелся без серьезных потерь. Зато команду пополнили несколько перспективных футболистов. Это и Константин Плиев из «Рубина», и Александр Смирнов из «Химок», и опорник сборной Японии Кенто Хасимото, и македонец Давид Тошевски, которым интересовались «Монако» и «Интер». В целом южане сделали то, что и было нужно за эту короткую паузу – сохранили тренерский штаб, лидеров и точечно усилились. Сделать что-то серьезнее, наверно, не позволили стесненные временные рамки и бюджет.

Букмекеры не удивляют. Они считают фаворитом встречи «Ростов». Коэффициент на победу южан – 1.8 – 1.9. На победу «Тамбова» дают 4.3, а на ничью – 3.7.

Вряд ли стоит ждать какого-то неожиданного результата. «Ростов» победит уверенно, скорее всего, с перевесом в два и более голов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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