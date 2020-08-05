Каратель по-самарски: расчленитель-неудачник пытался начать новую жизнь, но попался на поджоге машины

У мужчины в Самаре буквально душа звала на подвиги

Самарец Андрей мог бы написать целый роман о своих злоключениях: в школе его травил мальчик, который учился в параллельном классе, чуть не довел до самоубийства, так что пареньку даже пришлось переехать. Андрей вырос, вернулся в Самару, но старый враг снова появился на горизонте и начал портить ему жизнь. «Нет человека – нет проблемы», - решил Андрей и убил своего обидчика. Хотел расчленить, но дело не задалось, поэтому труп он просто оставил в подъезде. Конечно, его быстро вычислили и отправили в колонию строгого режима думать о своем поведении. Молодой человек выводы сделал: освободившись, сменил фамилию и переехал подальше от плохих воспоминаний – в славный город Сочи. Но злой рок продолжал его преследовать, и он вновь оказался на скамье подсудимых. Кто и в чем обвиняет Андрея в этот раз, разбирались корреспонденты «КП-Самара».

Житья не давал

Чем Андрей так не угодил Жене, остается загадкой, но друг друга они невзлюбили с первого класса. Женя был повыше ростом, поупитаннее, да и за словом в карман не лез. С его легкой руки к Андрею быстро «прилипло» обидное прозвище. Конфликты и унижения продолжались вплоть до 7 класса, когда Андрей попытался покончить жизнь самоубийством. Врачи его откачали, желудок промыли, мальчика привели в чувство, увезли из Самары в село, где он и закончил учебу.

После окончания школы подросток вернулся в Самару в квартиру в бабушке и дедушке. Оказалось, что Женя никуда не делся, и стоило им где-то пересечься, как неприятное прошлое вновь напоминало о себе.

23 июля 2011 года Андрей пил пиво возле своего подъезда. К нему подошел изрядно пьяный Женя. Как обычно, посыпался поток оскорблений. Андрей ушел домой. Зачем он чуть позже позвал врага в гости, доподлинно не известно. Сам молодой человек говорит, что решил покончить с детскими обидами и помириться с Женей. Следствие считает, что он с самого начала планировал убийство.

Как бы то ни было, Женя поднялся в гости к Андрею, они выпили на двоих примерно 5 литров пива. И снова начали ругаться. Далее, по версии следствия, Андрей воспользовался моментом, когда Женя отвлекся, напал на него сзади, обхватил обеими руками шею обидчика и начал его душить.

- Когда он потерял сознание, я оттащил его в ванную, положил на пол. Потом как в тумане, я смутно помню, как принес с кухни нож и стал бить им Женю, куда придется, - вспоминал позже Андрей. – Потекла кровь, я переложил тело в ванную, чтобы не пачкать пол. После этого принес ножовку и начал отпиливать ему левую руку. Зачем я это делал, не знаю. Но в какой-то момент мозги «включились» обратно, я осознал, что делаю, и вышел на улицу подышать свежим воздухом.

Поразмышляв над произошедшим, парень решил в полицию не звонить. Окровавленное тело он обмотал тряпками, целлофановыми пакетами, скотчем и сунул в диван. Ночью на этом диване спал его дедушка.

Утром, когда дед ушел за пенсией, Андрей «распаковал» труп, выволок его на лестничную площадку, оставил его там, а пакеты и тряпки выбросил в мусоропровод.

Соседи нашли тело, вызвали полицию, а следы на полу подъезда и лестницы привели стражей порядка к нужной квартире.

Андрея обвинили в убийстве, он пытался убедить суд, что действовал в состоянии аффекта, но психолого-психиатрическая экспертиза это не подтвердила. Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. На тот момент ему было 22 года.

Злой рок

Андрей честно отбыл срок, а когда освободился, решил покончить с прошлым. Сменил фамилию, переехал в Сочи, открыл там свое дело. Но на этом его злоключения не закончились.

9 января ему позвонил друг Дима: мол, приезжай в гости, тем более, и повод есть – у меня ребенок родился. Андрей сорвался на один день, но веселье было столь бурным, что на обратный самолет он опоздал, и решил задержаться в Самаре и отпраздновать свой день рождения на родине. Это стало фатальной ошибкой.

У Димы есть сестра Лена – во время очередного застолья она пожаловалась: развожусь с мужем, разругались, а он такой-сякой ключи от гаража не отдает, теперь свою машину ставить некуда. Поздно вечером 12 января какая-то «светлая голова» предложила прямо сейчас съездить «к Лехе» и ключи забрать. Никто не мог вспомнить номер квартиры Лехи, телефона его у Елены не было, но это никого не смущало. Они позвонили знакомой, которая согласилась стать «трезвым водителем» и свозить их, куда надо.

По дороге заехали на заправку – пополнили запасы бензина в баке, плюс Андрей зачем-то налил бензина в пластиковую полторашку, которая у него была с собой. Зачем он это сделал, на тот момент он еще не знал, думал, что для заправки зажигалки, но полторашка вскоре пригодилась для других целей.

Когда подъехали к дому «бывшего» Елены, то пошли искать его окна, но наткнулись на автомобиль Алексея Škoda Superb. Вот тут-то в него и полетела заветная полторашка с бензином. Чиркнула зажигалка, момент – и начался пожар.

Следствие пришло к выводу, что бутылку кинул именно Алексей, он же поджег бензин, поэтому он пошел под суд, а Елена стала по делу свидетелем.

- Обвинение ему было предъявлено по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога», - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в областной прокуратуре.

Сейчас это дело рассматривает Ленинский районный суд Самары, на первое заседание Андрей не явился. По словам адвоката, причина уважительная: он попал в больницу, где проведет около трех недель.

Если в этот раз его вина будет доказана, то молодой человек снова может отправиться в колонию. Статья, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает до 5 лет лишения свободы.