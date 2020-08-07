Психологи объяснили, почему в Самаре стало больше «пьяных» ДТП

В июне 5 человек пострадали в массовом ДТП с участием фуры и школьного автобуса в Самарской области Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Всего за полгода в Самаре зафиксировано 576 ДТП, в которых 703 человека получили травмы, а еще 18 погибли. При этом каждое пятое ДТП (105) происходит по вине пешеходов, каждое - 32-ое - из-за велосипедистов.

- Логического объяснения, почему люди рискуют своей жизнью, перебегая дорогу на красный свет, или пренебрегают безопасностью детей, не покупая для них специальное кресло, на мой взгляд, нет, - говорит доцент кафедры философии СамГМУ, психолог Нина Ковалюнас. - Такая вот особенность национальной ментальности: россиянине - не европейцы, толерантность к законам и правилам здесь необходимо воспитывать, наказывать и поощрять как разъяснениями и штрафами, так и примерами того, как соблюдение правил спасло людям жизни и здоровье.

Сильнейшую тревогу у сотрудников ГИБДД вызывает увеличение числа «пьяных» ДТП с пострадавшими. С начала года из-за нетрезвых водителей уже погибли 5 человек, еще 25 попали в больницы. Число ДТП, которые произошли по вине нетрезвых водителей по сравнению с 6 месяцами прошлого года выросло на 112%.

Этим летом в Нефтегорском районе пьяный велосипедист протаранил иномарку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В прошлые выходные полицейские даже объявили рейд «Контроль трезвости». О грядущем мероприятии несколько дней говорили по всей области, но «в день икс» в районе Планового института все равно «попалась» пьяная парочка: он - за рулем, она - на пассажирском сидении, оба - в полнейшем неадеквате.

Интересно, но специалисты говорят: во всем виновата пандемия коронавируса и введенный из-за нее режим самоизоляции.

- Каждый раз, когда в обществе происходят изменения, это обязательно находит отражение в поведении людей: иногда на уровне обсуждений, но чаще в виде изменения поведения, - объясняет Нина Ковалюнас. - В последние месяцы стресс-ситуации самоизоляции, а так же экономические трудности (многие остались без работы и без обычного дохода) привели к увеличению потребления алкоголя, субъективному ощущению потери контроля над собственным будущим и, как следствие, агрессии.

В прошлую пятницу сотрудники ГИБДД организовали по всей Самарской области "Контроль трезвости" Фото: Александра БУДАЕВА

По словам психолога, этой весной многие люди лишились привычной уверенности в завтрашнем дне, что могло усилить все негативные черты обычной российской культуры вождения и поведения на дорогах.

В сложившейся ситуации есть и свои плюсы: теоретически, когда ситуация «устаканится», а люди вздохнут чуть спокойнее, ситуация на дорогах тоже нормализуется. Вот только как долго этого придется ждать? Тем более, что медики все увереннее говорят о том, что второй волне коронавируса все же быть.

Так что весьма вероятно, что в ближайшее время сотрудникам ГИБДД придется работать с тем, что есть и искать новые способы приструнить самарских водителей.

В июне 5 человек пострадали в массовом ДТП с участием фуры и школьного автобуса в Самарской области Фото: ГУ МВД России по Самарской области

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Статистик происшествий на дорогах за полгода:

576 ДТП произошло (это на 1,2 больше, чем за тот же период прошлого года), 703 человека пострадали, 18 погибли

105 ДТП произошли по вине пешеходов (на 6,1% больше, чем за 6 месяцев 2019 года), в них 99 человек получили травмы, 8 погибли

35 ДТП (+2,9% к прошлогодним показателям) произошли по вине так называемых молодых водителей, в них пострадали 35 человек

18 ДТП произошло по вине велосипедистов (в половину больше, чем в том году), в них ранены 17 человек, один погиб

17 ДТП произошли по вине пьяных водителей (+112% по сравнению с 2019 годом), в них получили травмы 25 человек, еще 5 погибли

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