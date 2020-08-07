Сызранский НПЗ продолжает модернизироваться

Леонид Солдатов убежден: строительство каждой заводской установки требует индивидуального подхода. Фото: АО «СНПЗ»

История завода – история строительства

Профессию строителя на заводе чтут с самого начала его истории – в военные годы первые установки в Сызрани возводили ценой титанических усилий. Тогда первый НПЗ в Куйбышевской области дал региону доблестную славу поставщика топлива для фронта, приблизил победу над врагом. Со временем условия работы строителей менялись, но она не теряла своей значимости. В последние годы заводские мощности переживают глобальную модернизацию: место пущенных десятилетия назад установок занимают современные комплексы, призванные углубить переработку «черного золота», получить более маржинальный и экологически чистый продукт. И это большой плюс не только для предприятия, но и для всего Самарского региона – как в плане экологии, так и касательно увеличения отчислений в областную казну. Сызранский НПЗ (дочернее общество компании «Роснефть») – один из крупнейших налогоплательщиков Самарской губернии. И чем больше производственной недвижимости он построит, чем более эффективно будет работать, тем выше поднимется уровень жизни каждого из нас.

Дело, к которому лежит душа

Леонид Солдатов – коренной сызранец. В Сызрани проходило его дошкольное детство, пока родители-нефтепереработчики не отправились за романтикой на Север, в республику Коми. В суровых полярных условиях Леонид вырос, возмужал и пошел по их стопам – в нефтянку. А спустя 25 лет вернулся на родину и устроился на Сызранский НПЗ – продолжать династию Солдатовых, которых здесь хорошо помнили. На «новом-старом» месте Леонид Анатольевич переквалифицировался из нефтедобытчика в строителя нефтеперерабатывающих объектов. Начинал на стройплощадке установки производства серной кислоты методом мокрого катализа, далее – установка изомеризации, блок выделения бензолсодержащей фракции на каталитическом риформинге, КЦА-2… Можно сказать, все основные вехи модернизации из новейшей истории Сызранского НПЗ отмечены при непосредственном участии Леонида Солдатова.

- Душа «легла» к этому делу - занимаюсь строительством уже 13 лет. Когда получаешь от своей деятельности осязаемый результат, это доставляет удовлетворение от проделанной работы, - признается начальник отдела подготовки производства и организации строительно-монтажных работ АО «СНПЗ» Леонид Солдатов. – Объекты, к которым я приложил руку, будут работать годы, принося пользу людям и нашей Компании.

Леонид Анатольевич наряду с профессионализмом считает отличительными качествами современного строителя коммуникабельность, умение вести дипломатические переговоры и идти на компромиссы. Это важно, ведь при возведении объектов каждый день нужно вести диалог с заводскими службами, подрядчиками, поставщиками.

- Мы строим установки не в чистом поле, а на действующем предприятии, среди массы коммуникаций, инженерных сетей, - рассказал Леонид Солдатов. – Это и сложная, и очень интересная техническая задача. В промышленном строительстве вообще нет шаблонов. Если жилой дом возводится по определенной сложившейся схеме, здесь, чтобы построить установку, нужно знать и ее технологические процессы.

Леонид Анатольевич уверен: чтобы эффективно работать, строитель должен понимать, с какой целью возводится данный объект. Знать, что в результате производство станет более экологичным и рентабельным, а значит, выиграет не только завод, но и жители родного города, всего региона. Сегодня на заводской площадке ведется параллельное строительство сразу нескольких комплексов: установки гидроочистки вакуумного газойля, по производству элементарной серы, гидроочистки дизельного топлива, производству водорода. Самая крупная и капиталоемкая стройка - на комплексе каталитического крекинга FCC. Его пуск в перспективе позволит нарастить выпуск светлых нефтепродуктов, повысить уровень промышленной и экологической безопасности. И немалая заслуга в достижении этих целей будет на счету строителей.

- Желаю железного терпения, крепкого здоровья и семейного благополучия, - поздравляет коллег Леонид Анатольевич. – И производственных успехов, конечно. В планах компании «Роснефть» много масштабных амбициозных проектов, так что работы хватит на всех!