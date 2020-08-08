Тамбов - Ростов 8 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура Чемпионата России по футболу РПЛ

Командам предстоит определить сильнейшего. ФК Тамбов

Прямая онлайн-трансляция матча Тамбов - Ростов 8 августа 2020 года начнется в 18.30 (мск). Клубы встретятся в матче 1 тура Чемпионата России РПЛ на Мордовия Арене. На игру пустят не более 10% зрителей - около 4400 человек.

Игра обещает быть очень интересной. Команды уже обменялись шутками перед началом матча. Так "Тамбов" оформил афишу в виде постера игры "Марио", где клуб в образе игрока раздавил уже два логотипа соперника и готовится уничтожить третий. В ответ "Ростов" опубликовал фрагмент видео, где презентовали новую форму клуба и Карпин представл в образе тренера из фильма Гая Ричи. Подпись гласила: "Не злите джентельменов".

Игра 1 тура между Тамбовом и Ростовом пройдет на Мордовия Арене. Судьей встречи станет Станислав Васильев.

"Ростов" закончил минувший сезон на 5 месте. Могло бы быть лучше, если бы не коронавирус и "слитые" игры. Тамбов - на 14 строчке. Им в РПЛ помог остаться "Сочи", тоже очень вовремя объявившие о болезни игроков, для того, чтобы не играть с самарскими "Крыльями". Новый сезон тоже начинается в нервной обстановке. Вирус пока никуда не делся и команды не всегда знают, что им помешает: ошибка игроков или же коварная инфекция.

Статистика личных встреч Тамбов - Ростов

Между собой команды сыграли два матча - оба в минувшем сезоне РПЛ. Обе игры закончились победой Тамбова с одним и тем же счетом 2:1.

Составы команд Тамбов - Ростов 8 августа 2020 года

У "Ростова" под вопросом Шомуродов, Карпин, Еременко и Ионов. Напомним, что состав команды в конце прошлого сезона подкосил коронавирус. Игрокам предстоит долго восстанавливаться, а перерыв в этом году был минимальный. Но есть и пополнение: в команде теперь Александр Смирнов из «Химок», а также опорник сборной Японии Кенто Хасимото и македонец Давид Тошевски.

Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/bets/article-4100823-tambov---rostov-8-avgusta-2020-prognoz-i-stavka-na-match-chempionata-rossii.html?utm_source=copypaste

У "Тамбова" изменения произошли в межсезонье. Сюда пришел Сергей Рыжиков, который играл в "Крыльях", самарский же Никита Чичерин, украинец Виталий Балашов и бывший форвард "Сочи" Александр Карапетян. А вот Григорий Мелкадзе уехал в "Химки".

Прямая онлайн-трансляция матча Тамбов - Ростов 8 августа 2020 года начнется в 18.30 мск, видеотрансляцию игры покажет канал Матч Премьер.

Прямая текстовая трансляция игры Тамбов - Ростов пройдет на сайте kp.ru. Мы расскажем о самых важных моментах противостояния.